Mariana Ochoa y Andy Zuno presentan el tema “Déjame el Tequila”

MARIANA OCHOA y Andy Zuno unen sus voces en una canción de desamor que mezcla pop y regional mexicano. Aseguran que la Inteligencia Artificial puede ser una herramienta, pero no sustituirá emociones que dan origen a una obra.

En tiempos donde la IA irrumpe cada vez más en la industria musical, Andy Zuno y Mariana Ochoa tienen clara una cosa: la tecnología puede ayudar a crear, pero jamás reemplazará las historias, emociones y experiencias que dan vida a una canción. Bajo esa convicción llega “Déjame el Tequila”, el nuevo sencillo que lanzan juntos desde hoy, y que convierte el despecho en una fiesta con sabor mexicano.

La colaboración nació de manera inesperada. Ambos artistas coincidieron el año pasado, y entre bromas y conversaciones sobre duetos musicales, surgió la idea de trabajar juntos.

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“Le dije que estaba hablando en serio, que iba a buscar qué podíamos hacer juntos. Ni tarde ni perezoso le mandé la propuesta para que se sumara y completara esta canción”, recordó Andy Zuno en entrevista con La Razón.

La respuesta fue inmediata. Mariana escuchó el tema y encontró una conexión instantánea con la historia. “Me gustó mucho la canción, tiene mucha actitud, la letra es muy divertida. Es de estas letras de despecho, pero migajera, que te pone a bailar. Además está el tequila, que es algo tan representativo de México”, explicó la cantante a este medio.

Pero más allá del estreno, la conversación derivó en uno de los temas que más inquietan actualmente a los músicos: el avance de la IA en los procesos creativos.

“Yo no estoy tan de acuerdo en estas canciones que ya desde la composición nacen en Inteligencia Artificial”, afirmó Mariana. “Puede ser una herramienta maravillosa para probar arreglos o explorar géneros, pero las experiencias que vivimos nunca las va a igualar una máquina”.

La exintegrante de OV7 reconoció que utiliza algunas herramientas tecnológicas para acelerar procesos de producción, aunque considera que la esencia artística sigue dependiendo del ser humano.

Zuno coincidió plenamente con esa visión. “La IA no tiene alma, no tiene esencia. Nosotros escribimos de lo que conocemos, de lo que hemos vivido o de lo que soñamos, y ahí está el valor del arte”, sostuvo.

Para el también actor, “Déjame el Tequila” representa el álbum que prepara y que, según explicó, nació de una reflexión personal sobre los momentos en los que la carrera parece llegar a un cierto límite.