Este viernes Ese Pérez fue anunciado el decimoprimer habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026. El creador de contenido mexicano acumula millones de seguidores en TikTok e Instagram y es conocido por ser un amigo cercano de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

Ese Pérez es el decimoprimer habitante de La Casa de los Famosos México 2026

Ese Pérez es parte de La Casa de los Famosos México 2026, así se anunció esta noche. La participación del creador de contenido y comediante causó emoción entre sus seguidores, quienes están ansiosos de ver las ocurrencias que veremos en el reality.

Como se ha hecho habitual, la producción publicó un video con las pistas que indicaban que se trataba del influencer capitalino. Entre los símbolos más comentados están una motocicleta naranja (que varios identificaron como un regalo de Eduin Caz a Ese Pérez), azulitos, micheladas, rosas y una riñonera, objetos y accesorios muy comunes en sus outfits o sketches.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta el momento, además de Ese Pérez, se han revelado a los siguientes famosos como parte de La Casa de los Famosos México:

Ernesto Laguardia , actor, productor y conductor de televisión, originario de la Ciudad de México.

Karina Torres , creadora de contenido y conductora cercana a Wendy Guevara, originaria de Guanajuato.

Ximena Herrera , actriz, modelo y cantante boliviana.

Aldo Rendón , estilista de las estrellas, mexicano.

Moisés Peñaloza , actor y modelo originario de Tamaulipas.

Cynthia Klitbo , actriz y modelo mexicana.

Yahir , cantante mexicano, exparticipante de La Academia.

Flor Vigna , cantante argentina y ganadora de Supernova 2026.

Masad Al-Tamimi , tiktoker árabe.

Arantza Ruiz, actriz y gamer mexicana.

La cuarta temporada del reality se estrena el domingo 26 de julio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) y se podrá seguir en vivo por el Canal de las Estrellas, y en ViX la grabación 24/7.

Te puede interesar: