El miércoles 15 de julio se confirmó que Masad Altamimi, creador de contenido, es parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Tras su presentación como habitante del reality, surge curiosidad por su vida amorosa actual.

El también empresario árabe de 30 años acumula 1.9 millones de seguidores en Instagram y 29 mil en TikTok actualmente. Sus fans suelen comentar con entusiasmo sobre su atractivo físico, por lo que es una figura codiciada de Internet, no obstante, ha sido señalado de ejercer violencia hacia sus exparejas.

¿Quién es la novia actual de Masad Altamimi?

Según información obtenida de sus redes sociales, actualmente, Masad Altamimi no tiene novia. El creador de contenido no ha publicado fotografías o clips que lo involucren sentimentalmente con alguna persona.

Masad Altamimi ı Foto: IG: @masadaltamimi1

Ellas son las novias famosas que ha tenido Masad Altamimi

Entre las relaciones más comentadas de Masad Altamimi, integrante de La Casa de los Famosos México 2026, se encuentran las que sostuvo con la actriz Melissa Navarro y la modelo Alejandra Tijerina, quienes han hablado abiertamente de su experiencia junto al influencer árabe.

La pareja se conoció través de la plataforma de TikTok ı Foto: larazondemexico

En 2024, Melissa Navarro y Masad Altamimi anunciaron que su relación había terminado. Poco después, la también influencer compartió un video en sus redes sociales que vivió presuntos episodios de violencia física y psicológica durante la relación con el empresario.

“Fueron meses en los que tuve una relación y no solamente recibí maltratos físicos, sino también psicológicos”, señaló la actriz. Luego, tras asegurar que era víctima de acoso por parte de Masad y sus seguidores, anunció que había iniciado un proceso legal contra él.

El árabe, por su parte, negó las acusaciones de Melissa Navarro.

Tan sólo unos meses después de esta polémica, Masad Altamimi inició una relación con la modelo mexicana Alejandra Tijerina.

Para 2025, la pareja terminó su relación. Seguidores de la pareja difundieron en esa época fragmentos de transmisiones en vivo donde identificaban algunos comportamientos controladores del creador de contenido con su novia.

Recientemente Alejandra Tijerina dejó claro que no apoyará a su ex, Masad Altamimi, en La Casa de los Famosos México 2026. La modelo aseguró que el influencer ha hablado mal de ella y que no tiene nada bueno que decir de él, aunque dijo que podía aprovechar la oportunidad.

“Él y yo no quedamos bien, no estamos bien, ni vamos a estar bien. Es un proyecto muy bueno, espero que lo sepa aprovechar y ya, es todo lo que tengo que decir.”

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