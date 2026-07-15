¿Quién es Masad Altamimi? Edad y polémicas del tiktoker árabe

Masad Altamimi ha destacado en los últimos años en México, a pesar de ser extranjero, por ser considerado uno de los tiktokers más atractivos de la plataforma, por el choque cultural entre su país y donde ahora reside, así como las polémicas que han llegado a rodearlo con el paso del tiempo.

¿Quién es Masad Altamimi?

Masad Altamimi es un creador de contenido tiene 1.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Es conocido por compartir aspectos de su vida en redes sociales.

Tiene 36 años de edad y nació en Arabia Saudita un 13 de junio de 1990. Ya que miles lo siguen por su atractivo, él sabe aprovechar su apariencia física, por lo que en varias de sus publicaciones lo podemos ver posando y mostrando su musculatura y rostro armónico.

También comparte contenido de humor, retos, colaboraciones y de su vida cotidiana. Destacó por abrir a seguidores de todo el mundo una ventana a su país, alternando entre su lengua materna y el inglés. Su debut entre el público mexicano fue con Karina Torres, integrante de Las Perdidas y participante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Uno de sus videos más populares es uno en el que prueba dulces mexicanos y del mismo modo, tiene otras publicaciones en las que le hacen preguntas referentes a la cultura mexicana y su visión como extranjero.

Se hizo viral hace unos años atrás, después de que comenzó un romance con la influencer mexicana, Melissa Navarro y aseguró que se mudó al país latino para estar con ella.

La relación fue muy pública y terminó de manera dramática después de que ella acusara al hombre de haber ejercido violencia psicológica y manipulación emocional durante el noviazgo.

Después, salió con la exreina de belleza Alejandra Tijerina, con quien terminó en 2025. Además, se sabe que es padre de una hija, aunque parece que prefiere mantener estos detalles en privado y su decendencia permanece en territorio árabe mientras que él se encuentra en México.

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