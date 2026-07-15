Giuliano Simeone se encuentra en el mejor momento de su carrera con el Atlético de Madrid y su reciente convocatoria al Mundial 2026 con la Selección Argentina. Aunque la fama puede convertirlo en un hombre cotizado a nivel sentimental, el joven argentino mantiene una relación con Irene Ariza desde hace varios años.

Conoce a la bella mujer que robó su corazón.

Irene Ariza, ¿quién es la novia de Giuliano Simeone y de dónde es?

Irene Ariza es novia del futbolista Giuliano Simeone; la joven nació en Madrid, España, en el 2002, y actualmente tiene 24 años.

Se graduó en 2024 en Administración y Dirección de Empresas. Aunque acumula en Instagram más de 30 mil seguidores, siempre mantiene un perfil bajo y alejado de los escándalos públicos.

Irene comparte en redes sociales pequeños fragmentos de su vida cotidiana como paseos por Madrid, viajes, momentos con sus perros Indio y Bruna, y algunas imágenes junto al futbolista argentino.

La historia de amor entre Irene Ariza y Giuliano Simeone comenzó en 2020, cuando ambos eran muy jóvenes pues tenían alrededor de 18 años. Desde entonces, han crecido juntos, tal como lo han mostrado en redes sociales con varias fotografías.

La relación es considerada una de las más estables en el mundo del futbol.

En 2023, cuando Giuliano Simeone sufrió una grave lesión durante su paso por el Deportivo Alavés, Irene Ariza estuvo a su lado en la operación y recuperación.

En 2024 la joven española viajó a París para acompañar a Giuliano en los Juegos Olímpicos y convivió con Carolina Baldini, madre de los hermanos Simeone. Además, en diciembre de 2025 pasó por primera vez la Navidad en Argentina, tal como lo compartió en sus redes sociales.

Durante este Mundial 2026, Irene Ariza se ha mantenido en las gradas apoyando a su novio Giuliano Simeone.

Irene Ariza y Giuliano Simeone ı Foto: IG ireneeariza__

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