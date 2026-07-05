¿Quién es Olivia Kate Parvia? La novia de Elliot Anderson, el jugador de Inglaterra

El futbolista británico, Elliot Anderson, ha destacado recientemente no solo por ser el fichaje más caro del Manchester City, sino por su desempeño en la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026.

Su participación en la Copa del Mundo ha generado curiosidad sobre su vida privada, incluyendo detalles sobre su pareja, una joven profesionista que si bien mantiene un perfil privado, conforma una de las parejas más llamativas de Inglaterra.

¿Quién es Olivia Kate Parvia?

Olivia Kate Parvia es una abogada que prefiere mantener un perfil bajo, a pesar de ser la pareja de uno de los futbolistas más destacados del cuadro inglés. Se graduó en la universidad de Sunderland y trabaja en Gunnerocooke, una firma internacional con más de 600 asistentes legales.

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El debut del jugador en la Selección inglesa durante el Mundial 2026 estuvo acompañada por la aparición de su novia, quien lo apoyaba desde las gradas con un sombrero, una playera del equipo inglés y unos jeans de mezclilla claros.

Hasta donde se sabe, la pareja comenzó su relación en 2025, aunque se desconocen los detalles sobre cómo se conocieron o en qué momento decidieron comenzar a salir.

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