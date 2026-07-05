México vs Inglaterra: El grito homofóbico se hace presente en el Estadio Azteca

México e Inglaterra se enfrentan en la cancha del Estadio Ciudad de México y la afición está apoyando con todo al cuadro Tricolor, pero en los primeros cinco minutos de juego se hizo presente el famoso grito homofóbico.

La Selección Mexicana mandó el balón por un costado de la portería de Jordan Pickford y el guardameta inglés colocó la esférica para sacar de meta, sin embargo desde las gradas bajo el famoso “Ehhhhh put...”, aunque el árbitro no realizó el protocolo.