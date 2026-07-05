¡No podía ni hablar! Harry Kane se quedó sin voz tras eliminar a México del Mundial 2026 (VIDEO)

Entre festejos y gritos, el capitán inglés protagonizó uno de los momentos más curiosos del Mundial.

Harry Kane no solo fue protagonista dentro de la cancha, también se robó los reflectores después del silbatazo final. El capitán de Inglaterra apareció completamente afónico en la zona de entrevistas tras la victoria 3-2 sobre México, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Entre sonrisas y con visibles dificultades para hablar, el delantero explicó que había perdido la voz después de pasar todo el partido animando a sus compañeros y celebrando la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. “No puedo ni hablar”, alcanzó a decir, provocando la risa de quienes lo entrevistaban.

El héroe inglés también sufrió en el Azteca

Kane volvió a ser determinante para la selección dirigida por Thomas Tuchel. El atacante convirtió desde el punto penal para ampliar la ventaja inglesa y, además, fue protagonista en una de las jugadas más polémicas del encuentro.

Pese al triunfo, el delantero aseguró que varias decisiones arbitrales perjudicaron a Inglaterra durante el partido. Incluso afirmó que, en la acción donde posteriormente se señaló un penalti en su contra, él había tocado primero el balón.

La entrevista que se hizo viral

Sin importar el resultado, lo que más llamó la atención fue el estado en el que terminó el goleador del Bayern Múnich. Su voz prácticamente desapareció tras más de dos horas de tensión entre el partido, la celebración y los cánticos con sus compañeros en el vestidor.

Las imágenes comenzaron a circular de inmediato en redes sociales, donde miles de aficionados bromearon con que Kane “dejó la garganta en el Estadio Ciudad de México” para celebrar el pase inglés.

Ahora espera a Haaland

Con la clasificación asegurada, Inglaterra ya piensa en los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega en uno de los duelos más atractivos del Mundial 2026.

El choque también tendrá un ingrediente especial, ya que Harry Kane se medirá frente a otro de los mejores delanteros del planeta: Erling Haaland, quien llega inspirado tras liderar la eliminación de Brasil.

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