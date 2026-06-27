Argentina busca quinto triunfo al hilo en jornada 3

Con el boleto asegurado a dieciseisavos de final y el liderato del Grupo J amarrado, Argentina enfrenta este sábado por la noche a Jordania en su último partido de la primera fase, donde tiene la oportunidad de ganar por quinta vez al hilo su tercer juego en la ronda grupal.

La Albiceleste no conoce otro resultados distinto al triunfo en la última fecha desde la justa de Sudáfrica 2010, cuando superó 2-0 a Grecia. En Brasil 2014 y en Rusia 2018 dio cuenta de Nigeria (3-2 y 2-1, respectivamente), mientras que en Qatar 2022 venció 2-0 a Polonia.

Las últimas veces que los sudamericanos no salieron con los tres puntos en la bolsa en el cierre de la fase de grupos fue en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 tras empates con Suecia (1-1) y Países Bajos (0-0), de manera respectiva.

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El Dato: Chile fue la víctima de Argentina en la tercera y última fecha de Uruguay 1930, la primera edición de la justa. La Albiceleste ganó 3-1.

Para el choque ante Jordania en Dallas, el entrenador Lionel Scaloni le daría descanso a Lionel Messi, autor de los cinco goles que Argentina suma en Norteamérica 2026 en el 3-0 sobre Argelia y el 2-0 ante Austria.

El plan del técnico Lionel Scaloni es preservar al grueso de los titulares, entre ellos Messi, el jugador récord de este Mundial que escaló a lo más alto de la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo con 18 anotaciones.

En un duelo sin trascendencia para modificar su estatus en la fase de grupos, Argentina buscará su tercer triunfo consecutivo en la ronda inicial del certamen, algo que no consigue desde Brasil 2014.

6 puntos hizo Argentina en Qatar 2022

El arquero Emiliano Martínez sería en principio el único de los titulares en un once que mostrará nuevas caras, como el zaguero Marcos Senesi, el lateral Nicolás Tagliafico, los mediocampistas Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone. Nicolás Paz en lugar de Messi y Julián Álvarez en ofensiva.

Para el equipo de Jamal Sellami, este partido es mucho más que un mero trámite. Una buena actuación ante el vigente campeón del mundo en el cierre de su primera experiencia en el gran escenario le daría al futbol jordano un impulso vital de cara al futuro.

En Kansas City, Argelia (3) y Austria (3) se disputarán el segundo puesto del Grupo J. Ante un empate, los europeos podrían aspirar a meterse entre los mejores ocho terceros.

Inglaterra apunta a noveno invicto

Pese al inesperado empate sin anotaciones contra Ghana, Inglaterra enfrenta a la eliminada Panamá con la gran posibilidad de culminar invicta una fase de grupos de Copa del Mundo por novena ocasión en su historia y por segunda edición consecutiva.

No es común que los tres leones terminen sin derrotas en su sector en el torneo de la FIFA, pues solamente lo consiguieron en nueve de 17 oportunidades, la más reciente de ellas en Qatar 2022 tras derrotar a Irán y Gales e igualar con Estados Unidos.

Harry Kane, autor de dos goles en el 4-2 en el debut de los británicos contra Croacia, espera convertir este sábado las que no pudo contra una Ghana que apostó por el empate y le salió la jugada.

Inglaterra y Ghana están empatadas en cuatro puntos, mientras que Croacia suma tres. Las Estrellas Negras y los balcánicos miden fuerzas a la misma hora en Fildelfia.

Pero los dirigidos por Thomas Tuchel tienen mejor diferencia de goles que los africanos y chocan contra una Panamá a la que vapulearon 6-1 en Rusia 2018.

La única representante de Centroamérica en el actual Mundial tendrá enfrente a una Inglaterra que necesita reivindicarse del empate ante los africanos para quedar primera.