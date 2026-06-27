Las breves del Mundial 2026

PRESUMIÓ SU SOLEDAD

QUERÍA VIVIR la emoción del Mundial 2026 rodeado de otros aficionados, pero la realidad fue completamente distinta. Un seguidor del futbol acudió al Fan Fest instalado en el Estadio Alfonso Lastras, en San Luis Potosí, para ver el partido entre Jordania y Argelia, sólo para descubrir que tendría todo el recinto... exclusivamente para él. Las imágenes no tardaron en viralizarse y en las fotografías compartidas en redes sociales se observa a la persona sentada mientras frente a ella aparecen miles de butacas completamente vacías.

PRESUMIÓ SU SOLEDAD ı Foto: Especial

¿MÉXICO O INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

NUEVAMENTE los fans mexicanos vuelven a dar de qué hablar en redes sociales y en esta ocasión fue por un llavero del balón del Mundial 2026. Un aficionado portaba este accesorio en su mochila cuando intentó subirse al Metro de la Ciudad de México, pero como el transporte iba lleno, su esférico quedó fuera del vagón y no podía cerrar las puertas para seguir su camino; en ese momento apareció un oficial y empujó la de gajos hasta que el acceso cerró por completo, aunque las personas alrededor no dudaron en grabar este momento que quedará en redes sociales para recordar el torneo del orbe.

¿MÉXICO O INTELIGENCIA ARTIFICIAL? ı Foto: Captura de video

TOMÁNDOLE FOTOS A LA PANTALLA

UN FOTÓGRÁFO que tenía programado asistir al partido entre Senegal e Irak tuvo que realizar su trabajo desde su hotel, ya que no tenía los papeles necesarios para entrar a Canadá y fue captado tomando imágenes a la pantalla de su cuarto. Además traía puesto el chaleco para entrar al campo de juego en días de partido, el cual le otorgó la FIFA. En este Mundial 2026, varios elementos de las selecciones y periodistas han tenido problemas para ingresar a los dos países vecinos por temas de no tener la documentación correcta.

TOMÁNDOLE FOTOS A LA PANTALLA ı Foto: Captura de video

QUERÍA SER ECUATORIANO

EL JUGADOR alemán Leon Goretzka vivió un momento incómodo después del último partido de fase de grupos de Die Mannschaft. Al salir del estadio, el futbolista del Bayern Múnich terminó subiendo al camión de Ecuador por ir viendo su celular; cuando se dio cuenta de lo ocurrido se bajó de inmediato del bus y se dirigió al vehículo correspondiente para el equipo de Julian Nagelsmann. Lamentablemente para él, el momento quedó captado por los periodistas que estaban cerca y el video ya circula en redes sociales.

QUERÍA SER ECUATORIANO ı Foto: Captura de video

NO QUERÍA VOLAR

UN MOMENTO que para muchos era una oportunidad para sumarse a la fiesta del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una escena viral por una razón completamente distinta. Un reportero de Corea del Sur rechazó participar en el ya famoso “¡Quiere volar!” y reaccionó con evidente molestia cuando un grupo de aficionados mexicanos intentó cargarlo mientras realizaba una transmisión en vivo afuera del Estadio Monterrey, donde se jugó el duelo entre su país y Sudáfrica.

NO QUERÍA VOLAR ı Foto: Especial

EL SUEÑO DE TODO FUTBOLERO

EL TORNEO volvió a demostrar que también es escenario de historias inolvidables fuera de la cancha. Durante el partido entre Túnez y Países Bajos, una aficionada sorprendió a su novio al pedirle matrimonio desde las tribunas del Arrowhead Stadium, en Kansas City, protagonizando uno de los momentos más emotivos del certamen. Mientras el encuentro avanzaba y miles de fanáticos seguían las acciones sobre el terreno de juego, la mujer decidió arrodillarse frente a su pareja y sacar una pequeña caja con un anillo. La sorpresa fue total. El joven, visiblemente emocionado, respondió con un rotundo “sí”.

EL SUEÑO DE TODO FUTBOLERO ı Foto: Captura de video