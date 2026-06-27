Las leyendas del futbol juegan su último Mundial

EL MUNDIAL 2026 marca el fin de una era irrepetible con el adiós de jugadores históricos del balompié: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Neymar, por mencionar algunos.
Su partida es un terremoto sentimental y estadístico para el futbol, pues se marchan los hombres que redefinieron la rivalidad y la magia en el siglo XXI.
El torneo pierde a sus grandes referentes culturales, abriendo paso a un vacío de liderazgo que nuevas figuras deberán llenar.
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En el arco, la nostalgia se duplica con la despedida de Manuel Neuer y Guillermo Ochoa, quienes revolucionaron la posición, convirtiéndose en héroes bajo los tres palos, firmando atajadas icónicas que desafiaron a las mejores ofensivas del planeta.
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