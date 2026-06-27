Ecuador, 93% confirmado como el próximo rival de México

Jugadores del Tricolor celebran la victoria sobre Chequia, el pasado 24 de junio

LA INVICTA Selección Mexicana enfrentaría en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 a Ecuador, rival que se confirmó en un 93 por ciento con la victoria de España sobre Uruguay en Guadalajara y con el empate 1-1 entre Egipto e Irán, en Seattle.

A falta de confirmarse tres resultados de la jornada este sábado, el Tricolor se medirá el próximo martes 30 de junio por la noche en la cancha del Estadio Azteca al conjunto sudamericano, que de últimas se instaló en la segunda fase como uno de los mejores terceros tras una sorpresiva victoria sobre la selección de Alemania en Nueva York.

El dato: La única vez que México y Escocia se enfrentaron fue en un amistoso en junio de 2018 en el Azteca.

El triunfo de la escuadra dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, combinado con otros resultados, alejó a selecciones como Escocia, Senegal, Suecia o las propias España y Uruguay, que también eran posibles contrincantes para los dirigidos por Javier Aguirre.

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México terminó la primera ronda con marca invicta de nueve puntos por primera vez en la historia del magno evento. Lideró el Grupo A tras imponerse a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0), con lo que además acabó la primera fase sin recibir gol, lo que no sucedía desde 1970, cuando fue anfitrión del torneo por vez primera.

El Tip: MÉXICO jugó su primer cotejo de segunda ronda en una Copa del Mundo en los cuartos de final de 1970, cuando sucumbió 4-1 ante Italia en Toluca.

Ecuador clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras culminar tercero del Grupo E con cuatro unidades. En su debut cayó agónicamente 1-0 ante Costa de Marfil, posteriormente igualó 0-0 con la debutante Curazao y luego vino la remontada sobre Alemania (2-1).

La también denominada Tricolor finalizó en el segundo sitio de las eliminatorias sudamericanas con una cosecha de 29 puntos, solamente atrás de la vigente monarca del orbe, Argentina, que acumuló 38 unidades durante las 18 jornadas de las clasificatorias.

La inesperada victoria de Ecuador sobre Alemania también metió en serios apuros a Corea del Sur, que terminó tercera en el sector de México después de su igualmente insospechada caída a manos de Sudáfrica, pues los asiáticos solamente hicieron tres puntos, los cuales consiguieron en su debut al vencer 2-1 al conjunto de Chequia.

Ayer existía la posibilidad de que cualquiera de los integrantes del Grupo H, incluida España, se convirtiera en el sinodal del conjunto dirigido por Javier Aguirre, pero precisamente el triunfo de La Roja sobre Uruguay descartó en automático esa opción, pues en dicho sector solamente clasificaron los primeros dos.

Para que Escocia desplace a Ecuador como contrincante de México tendrían que ocurrir tres resultados.

Que Ghana derrote por diferencia de tres anotaciones a Croacia, que Uzbekistán no caiga a manos de República Democrática del Congo y que Austria supere por dos goles a Argelia.

Los británicos acabaron terceros del sector C con tres puntos y con una diferencia de -3 luego de caer 0-3 a manos de Brasil en Miami, Florida.