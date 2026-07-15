¿Cuántos hijos tiene Lautaro Martínez, como se llaman, que edad tienen y a qué se dedican?

Lautaro Martínez se convirtió en una figura de Argentina en este Mundial 2026 y lleva tres goles en la actual edición de la Copa del Mundo. Algunos de los goles fueron dedicados para sus dos hijos que lo veían desde la grada, Nina y Theo, los dos descendientes del delantero argentino.

Nina y Theo han acompañado a Lautaro Martínez en los últimos años de su carrera profesional, aunque cuando fue campeón del mundo solo su pequeña hija estaba presente para acompañar a su padre y su niño nació un año después de que Argentina consiguió la Copa del Mundo en Qatar.

¡ARGENTINA ESTÁ REMONTANDO! ¡GOOOL DE ARGENTINA! ¡ÉPICOOO!



Lautaro pone el 1-2



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¿Cuántos años tienen los dos hijos de Lautaro Martínez?

Lautaro Martínez es papá de dos pequeños niños, Theo y Nina, quienes han acompañado al delantero del Inter de Milán en la Copa del Mundo del 2026.

Aunque aún no tienen más de cinco años, los dos hijos del delantero ya están viviendo un Mundial con su padre y podrían verlo campeón del mundo una vez más. El ariete de 28 años ha marcado tres tantos y uno de ellos fue importante para llegar a la final.

Los hijo de Lautaro Martínez aún son pequeños, Theo Martínez tiene 5 años y su hija Nina Martínez está por cumplir 4 años este 2026. Lautaro Martínez pasa tiempo de calidad con sus hijos, aunque no los muestra tanto en redes sociales, pero cuando es su cumpleaños sube algunas fotos con ellos.

Lautaro Martinez winning goal in England vs Argentina FIFA World Cup Semifinal game. Messi assist pic.twitter.com/yWzpnAYLwd — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) July 15, 2026

¿Cuántos goles en Copa del Mundo tiene Lautaro Martínez?

Lautaro Martínez llegó al Mundial 2026 con una sequía goleadora que venía cargando desde Qatar 2022, ya que cuando la Albiceleste salió campeona El Toro no pudo marcar en toda la edición del Mundial de hace cuatro años.

Después de esperar cuatro años y volver a ser convocado por la Selección de Argentina, Lautaro Martínez pudo terminar con su sequía goleadora en un Mundial, fue ante Jordania cuando marcó su primer tanto del torneo y en la fase de eliminación volvió a mandar la pelota al fondo de la red.

Su anotación frente a Inglaterra ha sido uno de los más especiales en la carrera del delantero argentino, ya que le dio la clasificación a la final al cuadro de Lionel Scaloni.

DCO