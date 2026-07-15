Copa del Mundo

Jugadores de Argentina muestran manta sobre las Malvinas tras derrotar a Inglaterra (VIDEO)

Argentina logró darle la vuelta al marcador ante Inglaterra para clasificarse a la final del Mundial 2026, pero la polémica inició cuando dos futbolistas cargaron una manta sobre las Malvinas

Giovani Lo Celso cargando la manta sobre las Malvinas.
Giovani Lo Celso cargando la manta sobre las Malvinas. Foto: AP
Por:
Diego Chávez Ortiz

Argentina logró lo impensable ante Inglaterra y, con 30 minutos por jugarse en el partido, lograron darle la vuelta al marcador para clasificarse a su segunda final consecutiva de un Mundial. Sin embargo, en los festejos de los argentinos, dos jugadores tomaron una manta que decía “Las Malvinas son argentinas”, una problemática política entre ingleses y argentinos que inició en 1982.

Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez fueron los primeros en tomar la pancarta con este mensaje y comenzar a ondearla en los festejos. Los teléfonos del público no tardaron en grabar el momento y el video comenzó a viralizarse en redes sociales. Aficionados argentinos aplaudieron el acto por parte de estos dos futbolistas.

¿De dónde sacaron la manta los jugadores de Argentina?

El tema de las Islas Malvinas es algo que no olvidan los argentinos generación con generación y en las porras para apoyar a la Albiceleste, así que en este encuentro ante Inglaterra los sudamericanos volvieron a recordarle a los europeos esta problemática.

TE RECOMENDAMOS:
Mientras Lautaro brilla con Argentina, Agus también roba reflectores por su estilo de vida y millones de seguidores.
Fuera de Canchas

Agus Gandolfo: la esposa de Lautaro Martínez, el héroe de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 (FOTOS)

Durante el encuentro se vio en las gradas del Estadio Atlanta la manta con el mensaje de las Malvinas y Giovani Lo Celso decidió ir a ese sector de la grada para tomar la pancarta y mostrarla a la afición para volverse viral en redes sociales.

La imagen no para de circular en redes sociales y la Federación Argentina de Futbol podría recibir una sanción al mostrar una manta que habla sobre problemáticas políticas entre Argentina e Inglaterra.

DCO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Jugadores de la Albiceleste celebran con una manta: "Las Malvinas son Argentinas"
Futbol Internacional

¿Argentina pierde la final del Mundial 2026 sin jugarla? La terrible sanción que pueden tener por apoyar Las Malvinas


Google Reviews