Jugadores de Argentina muestran manta sobre las Malvinas tras derrotar a Inglaterra (VIDEO)

Argentina logró lo impensable ante Inglaterra y, con 30 minutos por jugarse en el partido, lograron darle la vuelta al marcador para clasificarse a su segunda final consecutiva de un Mundial. Sin embargo, en los festejos de los argentinos, dos jugadores tomaron una manta que decía “Las Malvinas son argentinas”, una problemática política entre ingleses y argentinos que inició en 1982.

Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez fueron los primeros en tomar la pancarta con este mensaje y comenzar a ondearla en los festejos. Los teléfonos del público no tardaron en grabar el momento y el video comenzó a viralizarse en redes sociales. Aficionados argentinos aplaudieron el acto por parte de estos dos futbolistas.

CHUPALA MONTEOLIVA, CHUPALA MILEI, DECIR QUE LAS MALVINAS SON ARGENTINAS NO ES "OFENSIVO"



LAS MALVINAS SON ARGENTINAS pic.twitter.com/5XZUOxNPUa — Lautaro FyM (@Lautafym) July 15, 2026

¿De dónde sacaron la manta los jugadores de Argentina?

El tema de las Islas Malvinas es algo que no olvidan los argentinos generación con generación y en las porras para apoyar a la Albiceleste, así que en este encuentro ante Inglaterra los sudamericanos volvieron a recordarle a los europeos esta problemática.

Durante el encuentro se vio en las gradas del Estadio Atlanta la manta con el mensaje de las Malvinas y Giovani Lo Celso decidió ir a ese sector de la grada para tomar la pancarta y mostrarla a la afición para volverse viral en redes sociales.

La imagen no para de circular en redes sociales y la Federación Argentina de Futbol podría recibir una sanción al mostrar una manta que habla sobre problemáticas políticas entre Argentina e Inglaterra.

DCO