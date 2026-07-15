Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, se ha convertido en una de las figuras más mencionadas y controversiales frente al Mundial 2026, pues muchos lo acusan de tener un favoritismo hacia Argentina que habría hecho el camino más sencillo para la albiceleste.

En medio de críticas no solo por parte de aficionados, sino incluso de Federaciones afiliadas a la FIFA que han puesto en duda la reelección del abogado suizoitaliano que ha ostentado el cargo como presidente desde 2016.

¿En qué año Gianni Infantino deja la presidencia de la FIFA?

Se sabe que Gianni Infantino dejará su mandato actual en 2027, cuando se llevará a cabo el 77.° Congreso de la FIFA y las nuevas elecciones presidenciales. Aunque podría ser reelegido, es poco probable frente a los señalamientos internos que ha recibido.

Su primer ciclo de presidencia ocurrió para completar el periodo de su predecesor, Joseph Blatter, del 2016 al 2019. Has sido reelegido en dos ocasiones.

Cabe mencionar que Gianni Infantino tiene una amplia carrera detrás de escena en el fútbol, pues antes de su cargo en una de las organizaciones deportivas más importantes del mundo, fue secretario general de la UEFA entre 2009 y 2016.

Fue bajo este cargo en 2015 que él mismo condujo las negociaciones con el Gobierno griego. La UEFA y la FIFA apoyaron a la Federación Helénica de Fútbol y enviaron una advertencia a Grecia de que podía enfrentarse una suspensión en el fútbol internacional por la injerencia del Gobierno.

Fue en agosto de 2000 que llegó a la UEFA. Fue nombrado director de Asuntos Jurídicos y Licencias de las Divisiones de Clubes en enero de 2004. En ese entonces, también condujo el trabajo de la UEFA en el fomento de contactos estrechos con la Unión Europea, el Consejo de Europa y las autoridades gubernamentales.

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