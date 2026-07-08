Diputados europeos van contra Gianni Infantino

EL PRESIDENTE de la FIFA, ayer en el Estadio Vancouver.

Decenas de diputados del Parlamento Europeo comenzaron a reunir apoyos para impulsar una investigación contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su relación con la decisión de permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun jugara en el Mundial pese a una tarjeta roja recibida.

El atacante de 25 años fue expulsado el 1 de julio durante la victoria de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina; una sanción que en teoría le hubiera impedido disputar el siguiente encuentro. Sin embargo, la FIFA levantó su suspensión antes del partido de octavos de final ante Bélgica, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, interviniera ante Gianni Infantino en favor del delantero nacido en Nueva York.

74 años tiene de existencia el Parlamento Europeo

La decisión generó críticas entre legisladores europeos, quienes consideran que el cambio en la aplicación de las sanciones durante el torneo afecta la igualdad entre selecciones.

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Los eurodiputados Barry Andrews, Lara Wolters y Niels Fuglsang señalaron en una declaración conjunta que modificar las reglas respecto a las suspensiones por tarjeta roja a mitad de una competencia representa una falta a los principios de justicia deportiva.

Los representantes europeos acusaron a Gianni Infantino y a la FIFA de haber cedido ante las exigencias de la administración Trump y solicitaron que las asociaciones nacionales de futbol de los países de la Unión Europea pidan al Comité de Ética de la organización abrir una investigación al respecto.

El Dato: El suizo-italiano fue secretario general de UEFA de 2009 a 2016. En FIFA estará hasta 2027.

El objetivo, explicaron, es determinar si la presión del gobierno estadounidense influyó en el levantamiento de la sanción contra Folarin Balogun y revisar otras posibles situaciones relacionadas con la neutralidad política del organismo, como el otorgamiento del Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump.Los legisladores indicaron que hasta el momento, 35 de sus colegas firmaron la carta para respaldar la solicitud de investigación.

“La belleza del deporte es que se basa en reglas imparciales y transparentes”, señalaron los diputados, quienes advirtieron que la confianza en las competencias se afecta cuando factores externos pueden influir en las decisiones deportivas.

La FIFA afirmó que el retiro de la suspensión del delantero estadounidense fue una decisión tomada por un comité disciplinario independiente y no por intervención directa de la presidencia del organismo.

Los diputados europeos insistieron en que las reglas deben aplicarse de la misma manera para todos los jugadores y equipos, al considerar que la transparencia es clave para mantener la credibilidad del futbol a nivel internacional.

Folarin Bolagun jugó prácticamente todo el encuentro de octavos de final en el que Estados Unidos sucumbió por un estrepitoso 4-1 a manos de Bélgica, en Seattle, resultado con el que el coanfitrión quedó eliminado del certamen.

El delantero del Mónaco fue reemplazado al minuto 92 por Haji Wright, atacante del Coventry City. Los vecinos del Norte no pudieron emular lo conseguido en Corea-Japón 2002, cuando alcanzaron los cuartos de final, fase en la que fueron derrotados por la selección de Alemania.

Folarin Balogun debutó como seleccionado estadounidense en el 3-0 sobre México en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf de 2023, en Las Vegas.

POLÉMICAS

El mandamás de la FIFA ya ha estado en el ojo del huracán.

2016. Salió en los Panama Papers por contratos de derechos con empresas fachadas vinculadas a un empresario.

2020. Se abrió una investigación en su contra tras una serie de tres reuniones secretas con el Fiscal General de Suiza.

2022. Su discurso el día previo al inicio del Mundial en Qatar fue catalogado de insensible por múltiples denuncias.

2025. En el sorteo de Norteamérica 2026 le dio el inédito “Premio de la Paz de la FIFA” a Donald Trump.

2026. Es acusado de ceder ante las presiones de Donald Trump de quitarle la sanción a Folarin Balogun.