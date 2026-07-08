Egipto denuncia amaño y racismo

EL ENTRENADOR de Egipto se encara con el árbitro central, ayer, en Atlanta

MOSTAFA ZIKO salió muy molesto del partido entre Argentina y Egipto por la polémica que se creó por un gol anulado a los Faraones y un penal no marcado por una falta sobre Mohamed Salah. El delantero del Pyramids FC estuvo en una entrevista post partido en la que aseguró que el torneo ya está decidido para que lo gane la Albiceleste.

“No es justo, definitivamente no es justo. Es una injusticia clara y evidente. Desde el inicio del partido todo estaba en nuestra contra. No podemos salir perdiendo así 2-0. El torneo estaba decidido de antemano”, expresó el delantero.

El Dato: EL CASO de Kylian Mbappé involucra a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien llamó “camerunés colonizado”, al delantero francés.

“Les pido disculpas (al pueblo de Egipto). Queríamos darles una alegría hoy, pero no pudimos. De verdad, no dependía de nosotros; dependía del árbitro. El torneo estaba inclinado desde el principio, era evidente y felicitaciones a Argentina por ganar la Copa del Mundo”, finalizó.

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El estratega de Egipto también habló sobre lo ocurrido en el partido ante Argentina, asegurando que el compromiso de octavos de final estuvo amañado desde un principio.

8 goles marcó Egipto en el torneo

“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias: este partido fue claramente amañado y todo el mundo lo vio. El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y por factores externos previos al encuentro. Tal vez es cuestión de marketing, quieren que el campeón del mundo continúe, que Messi no se vaya”, comentó.

Además, cuestionó directamente el trabajo del cuerpo arbitral y aseguró que existió presión sobre el juez central.

“Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro. Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta a nuestro jugador y el gol no fue revisado. No vimos respeto ni Juego Limpio”.

Incluso lanzó otra pregunta que rápidamente se volvió viral en redes sociales por la magnitud de la situación.

“Si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar?”, comentó el estratega.

Durante los minutos finales del encuentro, Hossam Hassan realizó desde la banca el gesto para solicitar la activación del protocolo antirracismo de la FIFA, al asegurar que algunos futbolistas argentinos realizaron comentarios discriminatorios hacia integrantes del banquillo egipcio.

Sin embargo, el árbitro François Letexier no activó el protocolo, situación que también fue duramente cuestionada por el estratega africano.

La denuncia cobra relevancia porque horas antes, la propia FIFA había publicado un comunicado reiterando su postura de cero tolerancia al racismo, tras los casos que involucraron al creador de contenido IShowSpeed y al delantero francés Kylian Mbappé durante el torneo.

Hasta el momento, el organismo no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones realizadas por la selección egipcia tras su eliminación del Mundial 2026, aunque esta edición ha estado llena de polémica con diferentes casos.

En un torneo ya empañado por acusaciones de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, influyó en la FIFA para revocar una suspensión de un partido a un jugador estadounidense, Egipto elevó la presión sobre el organismo rector del futbol.

“Solamente me gustaría decir que merecíamos haber conseguido esta victoria, pero nos vamos con honor, con orgullo, independientemente de esta derrota”, aseguró Hassan.

“El efecto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí porque no hemos visto ni respeto ni juego limpio. No ha habido respeto ni juego limpio porque se anuló un penal. Un segundo balón que debió señalarse como penal para nosotros ni siquiera fue revisado por el VAR”, sostuvo el técnico egipcio.

Este resultado coloca a Argentina como el rival de Suiza.