Suiza se mete entre las ocho mejores del Mundial tras 72 años

Gregor Kobel atajó el tiro cobrado por Cucho Hernández en la tanda de penaltis, Rubén Vargas acertó el tiro definitivo y con ello Suiza eliminó a Colombia, luego de un empate sin anotaciones tras 120 minutos en Vancouver, para regresar a unos cuartos de final de Copa del Mundo después de 72 años.

Los helvéticos se instalaron por tercera vez en su historia entre los ocho mejores del evento estelar de la FIFA. No lo conseguían desde la edición de 1954, cuando fungieron en calidad de anfitriones. Aquella ocasión lo consiguieron tras clasificar como segundos del Grupo 4 con 2 puntos por debajo de Inglaterra; Austria les impidió llegar a las semifinales al derrotarlos 7-5 en Lausana.

El Tip: SUIZA derrotó 3-2 a Países Bajos en su primer partido en el magno evento, en los octavos de final de la edición de Italia 1934, en duelo en Milán.

El equipo cafetero tuvo más disparos que los helvéticos en un duelo ríspido y cerrado, en el que Camilo Vargas demostró su calidad bajo los tres postes. Se trató del último partido del cual Canadá fue sede en la justa tripartita.

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Colombia generó la primera oportunidad del cotejo al minuto 21 con un disparo de Gustavo Puerta que amenazaba con meterse por el ángulo izquierdo, pero el portero Gregor Kobel lo evitó con un vistoso lance.

Suiza respondió al 30’, cuando Fabian Rieder aprovechó un error defensivo de Daniel Muñoz para robar el esférico y sacar un potente zurdazo dentro del área, pero el portero del Atlas, Camilo Vargas, lo desvió. Dos minutos después, el cancerbero de los Zorros volvió a atajar un disparo de Dan Ndoye.

14 goles anotó Suiza en las eliminatorias

El partido efectuado en Vancouver tuvo muy pocas emociones en la segunda parte y los equipos llegaron al tiempo suplementario sin las ideas claras.

En el alargue, Colombia estuvo cerca de anotar con un remate de cabeza de Jhon Lucumi que se estrelló en el travesaño en un tiro de esquina cobrado por Juan Quintero al minuto 99. Dos minutos después, Jaminton Campaz sacó un potente disparo que Gregor Kobel, arquero del Borussia Dortmund, desvió con el antebrazo.

Colombia tuvo la oportunidad más clara de gol en la prórroga, en el minuto 115, luego de que Jaminton Campaz quedó sin marca frente a la portería tras un error defensivo de Granit Xhaka, pero el mediocampista mandó su disparo apenas por arriba de la cabaña de los suizos.

El penalti ejecutado por el defensa colombiano Davinson Sánchez dio en el travesaño.

Manuel Akanji infundió algo de esperanza a los Cafeteros, al mandar el balón a las nubes ante el guardameta Camilo Vargas. Pero Kobel detuvo el tiro de Hernández, dando así la ventaja a Suiza en la tanda de penaltis.

GRANIT XHAKA disputa su cuarta Copa Mundial con Suiza. Ha hecho tres goles en el evento; uno en la actual edición. Su debut fue en Brasil 2014 ı Foto: Reuters

Rubén Vargas puso fin a la historia, para dar el triunfo a Suiza, el país natal del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien se encontraba entre los asistentes al BC Place, donde el público que llenaba el estadio lo pintó de amarillo en apoyo a Colombia, la única selección que tuvo partidos en México, Estados Unidos y Canadá en Norteamérica 2026.

En la tanda de tiros desde los 11 pasos convirtieron por Suiza Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Vargas. Erró Akanji. Por la escuadra sudamericana, atinaron Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz y Díaz. Malograron Sánchez y Hernández.

Los suizos tuvieron una ligera ventaja en la posesión del balón, pero ambos equipos realizaron apenas dos disparos a puerta durante el enfrentamiento.

El conjunto colombiano no logró clasificarse a Qatar 2022. Con un plantel encabezado por Luis Díaz, Suárez y el veterano James Rodríguez aspiraba a llegar más lejos en la justa que se realiza en Norteamérica, pero no pudo emular lo conseguido en Brasil 2014, la única ocasión en la que ha alcanzado los cuartos de final. Aquella vez, el conjunto anfitrión le impidió a los cafeteros llegar hasta las semifinales.

“Un día triste, creo que este equipo, esta selección, este país estaba para mejores cosas… Simplemente darle gracias a todo el país, a toda la gente que llenó los estadios donde jugamos y esperemos que éste sea un punto de inflexión grande, porque lo que se vio de este país, esta selección, este Mundial, hay que mirarlo desde el lado positivo”, expresó tras el partido el atacante colombiano Luis Suárez, delantero del Bayern Múnich.

JAMES RODRÍGUEZ consuela a Cucho Hernández, ayer ı Foto: AP

“No hay nada que reprochar, lo dimos todo, creamos ocasiones, por momentos fuimos muy superiores. En la tanda de penaltis mucha gente le dice suerte, yo digo que así estaba escrito el destino”, dijo por su parte Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace, quien agregó: “No nos ahorramos nada, dimos todo. Dejamos el nombre de Colombia en alto, pero el futbol es así”.

El defensa suizo Ricardo Rodríguez aseguró que “fue un partido muy intenso, podría haber ganado cualquiera pero la suerte estuvo un poco de nuestro lado. Colombia es un buen equipo.

“Argentina es un equipazo, jugadores muy fuertes, buen entrenador. Sabemos cómo juegan, es un buen equipo y tienen al mejor”, agregó el jugador de ascendencia española y chilena acerca de Argentina y Lionel Messi, los obstáculos del equipo dirigido por Murat Yakin por el pase a las semifinales del torneo tripartita.

Murat Yakin está al frente de la escuadra helvética desde septiembre de 2021. Desde entonces registra 29 triunfos, 21 empates y 14 derrotas después de 64 compromisos.