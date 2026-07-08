Argentina remonta y vence a Egipto que explota por decisiones arbitrales

Argentina nunca se dio por vencida en el partido ante Egipto y perdiendo el cotejo por marcador 2-0 en la segunda parte, logró remontar el tablero 3-2 en el tiempo de compensación para seguir con vida en el torneo y mantener el sueño de conseguir el bicampeonato intacto en el Mundial 2026.

Lionel Messi gritó gol por noveno partido consecutivo en Mundiales, remontándose a la campaña que condujo a la Albiceleste al título hace cuatro años, en Qatar. El capitán argentino, quien acabó el encuentro llorando, también se colocó en la cima de una feroz pugna por la Bota de Oro.

El Dato: Leo Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de la competición en marcar en seis partidos consecutivos de eliminatorias.

“Lo veíamos muy emocionado, otro gol más. Sigue demostrando la gran leyenda que es”, declaró su compañero de ataque, Julián Álvarez. Nosotros felices de apoyarlo y estar a su lado”.

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La primera anotación del partido fue por parte de los Faraones; Yasser Ibrahim le ganó la marca a Lisandro Martínez dentro del área y con un remate de cabeza mandó a guardar la esférica para poner el 1-0 parcial en el tablero y silenciar a la afición Albiceleste.

Al minuto 21 de tiempo corrido, una falta dentro del área de Egipto le dio una pena máxima a los locales administrativos para emparejar los cartones; sin embargo, Lionel Messi falló desde los 11 pasos y fue su segundo penalti errado en el torneo de la FIFA, tal y como pasó ante Austria.

11 victorias consecutivas suma Argentina

Después de que el astro argentino estrellara el balón en el poste, Mostafa Shobeir se prodigó con otra gran atajada para repeler un remate a quemarropa de Julián Álvarez y mandar la número cinco al tiro de esquina

El conjunto africano se fue con la ventaja al medio tiempo y en el arranque de la parte complementaria los Faraones celebraron haber duplicado su ventaja en el segundo tiempo cuando Mostaa Zico culminó un contragolpe. Sin embargo, los festejos desenfrenados se interrumpieron cuando, tras la revisión en video, se confirmó una falta previa en la acción sobre Lisandro Martínez y el gol fue anulado.

Después de sufrir lo indecible para someter 3-2 a Cabo Verde en una prórroga en los dieciseisavos de final, Argentina caminó sobre la cornisa contra otro oponente del continente africano que había hecho historia al avanzar a los octavos por primera vez en su historia.

El tiempo seguía corriendo en el cronómetro y la táctica de Egipto era hacerle daño a Argentina con el contragolpe; un plan que les funcionó al 67′ de tiempo corrido cuando Mostafa Ziko marcó el 2-0 en el cotejo para poner contra las cuerdas a la Albiceleste.

Egipto comenzó a proteger su arco con firmeza y determinación, mientras que Argentina intentaba hacerle daño de cualquier forma. Fue hasta el 79′ de juego cuando Leo Messi mandó un servicio preciso al corazón del área y el zaguero central Cristian Romero remató con la cabeza para poner el primer gol de los sudamericanos.

El delantero del Inter Miami cambió su posición en el partido y se cambió a la banda derecha; desde ahí comenzó a hacer más daño a la defensa egipcia.

Al 83′ de tiempo corrido, Messi sacó un remate de volea dentro del área y mandó a guardar la esférica para poner el 2-2 con siete minutos por jugarse más el agregado. En la carrera por su primera Bota de Oro, Messi llegó al partido de ayer empatado con el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, con siete goles cada uno. Mbappé estaba primero gracias a dos asistencias. El inglés Harry Kane también está en la pelea, con seis tantos.

La lucha por ser el goleador del torneo será muy complicada conforme siga avanzando, ya que el candidato que quede eliminado dejará la competencia abierta para los otros dos delanteros; de momento, los tres se mantienen con vida en el certamen.

“Verlo a Leo correr de la manera que corre, verlo superarse cada día”, indicó el delantero Lautaro Martínez. “Se lo dije recién al verlo llorar, que se lo merecía. Es nuestro ejemplo, nuestro guía, el que nos ayuda en todo momento”.

El gol también le dio a Lionel Messi una ventaja de dos anotaciones sobre Mbappé en la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo. Récord que consiguió en esta edición tras relegar a Miroslav Klose al tercer puesto de la clasificación.

Al minuto 92, Lautaro Martínez condujo la pelota por la banda derecha y llegando al área, mandó un servicio al segundo poste, donde apareció Enzo Fernández para darle la victoria al equipo de Lionel Scaloni y el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.