¿Se viene el Mundial más grande de la historia en 2030? Gianni Infantino lanza propuesta que sacude al futbol

¿Se viene el Mundial más grande de la historia? Gianni Infantino lanza propuesta que sacude al futbol.

La Copa del Mundo 2026 aún no termina y en la FIFA ya comenzó el debate sobre el futuro del torneo. El presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó que analizarán la posibilidad de ampliar nuevamente el campeonato para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones, una cifra nunca antes vista.

De aprobarse la propuesta, la máxima justa del futbol volvería a modificar su formato apenas una edición después de haber pasado de 32 a 48 equipos.

FIFA analizará la expansión después del Mundial 2026

Aunque la propuesta comenzó a discutirse desde 2025, Infantino confirmó que el tema será revisado formalmente una vez concluya el Mundial 2026.

"Un torneo de 64 equipos es definitivamente un tema que se examinará y discutirá en los comités pertinentes después de esta Copa del Mundo“, declaró el dirigente al medio suizo Bluewin.

La intención del presidente de la FIFA es incrementar en 16 selecciones el número actual de participantes para brindar mayores oportunidades a países que históricamente han tenido pocas opciones de clasificar.

Infantino defiende un Mundial más grande

El dirigente explicó que el crecimiento del nivel futbolístico en distintas regiones del planeta justifica abrir más espacios para nuevas selecciones.

"Se debe permitir que cada nación sueñe con participar en la Copa del Mundo. Si no le das a los países más pequeños la oportunidad de participar, perderán el incentivo para seguir mejorando“, afirmó.

El proyecto, sin embargo, también implicaría un enorme desafío organizativo.

El Mundial 2030 ya será histórico al celebrarse en seis países: España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Si además aumenta el número de participantes hasta 64 selecciones, la FIFA tendría que rediseñar completamente el calendario, la distribución de sedes y la logística de una competencia que ya será la más grande en la historia del futbol mundial.

Por ahora, la propuesta aún no ha sido aprobada y deberá ser discutida por los distintos comités del organismo una vez concluya la actual Copa del Mundo 2026.

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