Julián Álvarez nos regala el momento más tierno del Mundial 2026 que no te puedes perder (VIDEO)

Julián Álvarez fue la figura del partido entre Argentina y Suiza, dándole a la Albiceleste la victoria en la prórroga para llevarse el boleto a las semifinales del Mundial 2026, pero después del partido el delantero del Atlético de Madrid nos regaló el momento más tierno con su hijo en brazos.

La Araña fue captada en las gradas del Estadio Kansas City pasando tiempo con su familia después de la victoria de la Albiceleste, pero lo que se llevó los reflectores fue que estaba sentado en una butaca, con su bebé en brazos e intentando que su hijo durmiera. Las redes sociales comenzaron a dejar comentarios positivos de este momento.

te amo tanto julián papá 🧡 pic.twitter.com/aFdcz3BLYg — mara (@otbmrtnz) July 12, 2026

Julián Álvarez y el gol que recordará durante toda su carrera

A sus 26 años, Julián Álvarez ha ganado todos los títulos posibles en los equipos que ha formado parte; trofeos como la Champions League, la Premier League, la Libertadores o el Mundial son algunos de los que presume la Araña en su vitrina personal.

Pero la anotación en el partido ante Suiza será un recuerdo que quedará marcado para el argentino en toda su carrera. El exfutbolista de River Plate marcó el tanto que le dio el pase a semifinales al equipo de Lionel Scaloni, pero no fue cualquier anotación, ya que el delantero disparó desde fuera del área y colgó la de gajos en el ángulo de la portería de Gregor Kobel.

A pesar de que tiene cinco goles en Copas del Mundo, este podría ser el que más recuerde cuando llegue el retiro. En las semifinales de Qatar 2022 marcó un doblete ante Croacia para mandar a Argentina a la gran final del certamen de la FIFA.

Julian Alvarez winning goal in Argentina vs Switzerland FIFA World Cup Quarterfinal game pic.twitter.com/innFIZztnu — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) July 12, 2026

Argentina se enfrenta a Inglaterra en busca de la final del Mundial

Las semifinales del Mundial 2026 serán históricas, ya que por primera vez desde 1990 las cuatro selecciones que disputan un boleto para la gran final son campeonas del mundo y, de un lado de la llave, está el enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina.

Esta rivalidad nos ha dejado episodios impresionantes en el torneo de la FIFA, como la semifinal en México 1986, cuando Diego Armando Maradona marcó uno de los goles más bonitos y se dio la ‘Mano de Dios’ en la cancha del Estadio Azteca.

Este año argentinos e ingleses se verán las caras por sexta ocasión en una Copa del Mundo; el balance está del lado de los Tres Leones con tres victorias, pero la Albiceleste tiene dos conquistas en partidos de eliminatorias.

DCO