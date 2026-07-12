Abraham Alvarado gana medalla de oro en el Sunset Tour e impone nuevo récord personal

Abraham Alvarado logró subirse a lo más alto del podio en la prueba de 800 metros planos en el Sunset Tour, aunque no fue nada sencilla la victoria para el mexicano, ya que en la recta final de la carrera uno de sus rivales acechaba con quitarle la victoria.

El corredor azteca marcó un tiempo de 1 minuto 44 segundos y 07 milésimas, pero la carrera se definió en un photo finish, ya que Yusuf Bizimana llegó una milésima detrás de Abraham Alvarado y estuvo cerca de igualar con el mexicano al cruzar la meta.

Won by .01 😱



Abraham Alvarado edged Yusuf Bizimana by just 0.01 seconds to win the men’s 800m, 1:44.07 to 1:44.08, in a thrilling finish.



Watch #SunsetTour presented by @brooksrunning LIVE on FloTrack! pic.twitter.com/Jw68oQjVuA — FloTrack (@FloTrack) July 12, 2026

El deporte mexicano ha crecido exponencialmente con atletas como Abraham Alvarado, Erick Portillo y Uziel Muñoz, que en las pruebas de atletismo han puesto el nombre de nuestro país en alto y son grandes prospectos para las competencias que se avecinan antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Abraham Alvarado no solo ganó la medalla de oro en el Sunset Tour, ya que también mejoró su récord personal en la prueba de los 800 metros planos y, por lo visto en la competencia, pronto podríamos verlo romper la barrera del minuto y 43 segundos.

El atleta de 30 años es especialista en carreras de resistencia; en 2025 compitió en la prueba de mil 500 metros planos, marcando un tiempo de 3 minutos, 33 segundos y 21 milésimas.

DCO