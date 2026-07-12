Jake Paul se burla de la lesión de Conor McGregor y desata la polémica (VIDEO)

El creador de contenido Jake Paul se burló en redes sociales de la lesión que sufrió el peleador de MMA, Conor McGregor, en el combate ante Max Holloway en UFC 329. El regreso de McGregor a la jaula duró apenas un minuto nueve segundos del primer asalto por una lesión de rodilla.

Jake Paul tardó menos en compartir un video en sus redes en donde imita los movimientos que hizo Conor McGregor, para después ironizar sobre sus dolor en la rodilla derecha y terminar aventándose a su alberca.

UFC highlights from tonight pic.twitter.com/CUemlkIa2s — Jake Paul (@jakepaul) July 12, 2026

Conor McGregor lamenta su lesión

Después de su lesión Conor McGregor compartió un comunicado en donde señaló que no tuvo lesiones en el campamento de preparación para su combate ante Max Holloway.

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“Se me fue la junta de culata. Destruida. No tenía ninguna lesión/lesiones antes de la pelea. Estaba lanzando patadas, plantando y saltando durante todo el campamento y también detrás del escenario antes de la pelea. Esto salió de la nada. Estoy más que deprimido aquí. Solo puedo describirlo como el infierno”, dijo el irlandés en sus redes sociales.

McGregor caminó hacia el octágono al ritmo de “Hypnotize” de Notorious B.I.G. (Biggie Smalls) y el rugido de un público con entradas agotadas. El excampeón de peso pluma y ligero había peleado por última vez exactamente cinco años y un día antes de la noche del sábado.

I was so sharp and so ready for this fight I cannot believe what has happened. The talk of me being off while walking in to the fight is nonsense. I was calm, ready, and confident. I am in shock what has taken place. The devil is literally staring at me right in front of my face… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2026

“Estaba tan agudo y tan preparado para esta pelea que no puedo creer lo que ha pasado. El comentario de que estaba desconcentrado mientras entraba a la pelea es una tontería. Estaba calmado, listo y confiado. Estoy en shock por lo que ha sucedido. El diablo me está mirando literalmente a la cara justo aquí delante de mí. No voy a involucrarme. Estaré en la iglesia mañana. Superaré esto. No me dejaré desanimar. Regresaré”, dijo en otro mensaje.

Conor McGregor salió con todo ante Max Holloway. En el primer intercambio soltó una patada con la pierna izquierda. Al momento de aterrizar cayó primero con la derecha y es donde se presentó la lesión; tuvo un falseo en su rodilla y se fue a la lona.

“Cinco años fuera en este deporte es duro. Suponemos que es una rotura del ligamento cruzado anterior. Eso fue lo que supuse cuando lo vi, y eso es lo que creen los médicos también”, comentó Dana White, el presidente de la UFC, tras la pelea.

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