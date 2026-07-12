Wimbledon: Estos son todos los campeones del Grand Slam tras la victoria de Jannik Sinner

Jannik Sinner acaba de convertirse en bicampeón de Wimbledon tras vencer a Alexander Zverev en cuatro sets por parciales de 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4. Con este resultado, el tenista italiano escribe su nombre en la lista de los campeones del Grand Slam más longevo en la historia del deporte blanco.

Desde 1877, año en el que se jugó la primera edición del torneo, Wimbledon ha tenido 85 campeones diferentes y fue hasta 1907 cuando un tenista no inglés se llevó el título en el pasto sagrado del All England Club, que fue la raqueta australiana Norman Brookes.

Winning here marks greatness. Defence leaves no doubt.



Jannik Sinner is the 2026 Gentlemen's Singles Champion. #Wimbledon pic.twitter.com/q6nsk2PYiK — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

Estos son todos los campeones de Wimbledon en la historia del Grand Slam

Wimbledon es el torneo más longevo del deporte blanco y ha tenido campeones desde 1877. El certamen solo ha sido suspendido en tres ocasiones, dos por la primera y segunda Guerra Mundial y la última por la Pandemia de Covid-19.

1877 Spencer Gore

1878 Frank Hadlow

1879 John Hartley

1880 John Hartley

1881 William Renshaw

1882 William Renshaw

1883 William Renshaw

1884 William Renshaw

1885 William Renshaw

1886 William Renshaw

1887 Herbert Lawford

1888 Ernest Renshaw

1889 William Renshaw

1890 illoughby Hamilton

1891 Wilfred Baddeley

1892 Wilfred Baddeley

1893 Joshua Pim

1894 Joshua Pim

1895 Wilfred Baddeley

1896 Harold Mahoney

1897 Reginald Doherty

1898 Reginald Doherty

1899 Reginald Doherty

1900 Reginald Doherty

1901 Arthur Gore

1902 Lawrence Doherty

1903 Lawrence Doherty

1904 Lawrence Doherty

1905 Lawrence Doherty

1906 Lawrence Doherty

1907 Norman Brookes

1908 Arthur Gore

1909 Arthur Gore

1910 Anthony Wilding

1911 Anthony Wilding

1912 Anthony Wilding

1913 Anthony Wilding

1914 Norman Brookes

1915-1918 No disputado por la Primera Guerra Mundial.

1919 Gerald Patterson

1920 Bill Tilden

1921 Bill Tilden

1922 Gerald Patterson

1923 Bill Johnston

1924 Jean Borotra

1925 René Lacoste

1926 Jean Borotra

1927 Henri Cochet

1928 René Lacoste

1929 Henri Cochet

1930 Bill Tilden

1931 Sidney Wood

1932 Ellsworth Vines

1933 Jack Crawford

1934 Fred Perry

1935 Fred Perry

1936 Fred Perry

1937 Don Budge

1938 Don Budge

1939 Bobby Riggs

1940-1945 No disputado por la Segunda Guerra Mundial

1946 Yvon Petra

1947 Jack Kramer

1948 Bob Falkenburg

1949 Ted Schroeder

1950 Budge Patty

1951 Dick Savitt

1952 Frank Sedgman

1953 Vic Seixas

1954 Jaroslav Drobný

1955 Tony Trabert

1956 Lew Hoad

1957 Lew Hoad

1958 Ashley Cooper

1959 Alex Olmedo

1960 Neale Fraser

1961 Rod Laver

1962 Rod Laver

1963 Chuck McKinley

1964 Roy Emerson

1965 Roy Emerson

1966 Manuel Santana

1967 John Newcombe

1968 Rod Laver

1969 Rod Laver

1970 John Newcombe

1971 John Newcombe

1972 Stan Smith

1973 Jan Kodeš

1974 Jimmy Connors

1975 Arthur Ashe

1976 Björn Borg

1977 Björn Borg

1978 Björn Borg

1979 Björn Borg

1980 Björn Borg

1981 John McEnroe

1982 Jimmy Connors

1983 John McEnroe

1984 John McEnroe

1985 Boris Becker

1986 Boris Becker

1987 Pat Cash

1988 Stefan Edberg

1989 Boris Becker

1990 Stefan Edberg

1991 Michael Stich

1992 Andre Agassi

1993 Pete Sampras

1994 Pete Sampras

1995 Pete Sampras

1996 Richard Krajicek

1997 Pete Sampras

1998 Pete Sampras

1999 Pete Sampras

2000 Pete Sampras

2001 Goran Ivanišević

2002 Lleyton Hewitt

2003 Roger Federer

2004 Roger Federer

2005 Roger Federer

2006 Roger Federer

2007 Roger Federer

2008 Rafael Nadal

2009 Roger Federer

2010 Rafael Nadal

2011 Novak Djokovic

2012 Roger Federer

2013 Andy Murray

2014 Novak Djokovic

2015 Novak Djokovic

2016 Andy Murray

2017 Roger Federer

2018 Novak Djokovic

2019 Novak Djokovic

2020 No disputado por la Pandemia de COVID-19

2021 Novak Djokovic

2022 Novak Djokovic

2023 Carlos Alcaraz

2024 Carlos Alcaraz

2025 Jannik Sinner

2026 Jannik Sinner

Este año Jannik Sinner escribe su nombre de nuevo en lista de campeones de Wimbledon tras vencer a Alexander Zverev en el All England Club, sumando su quinto título de Grand Slam a su vitrina personal.

DCO