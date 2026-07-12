Wimbledon: Estos son todos los campeones del Grand Slam tras la victoria de Jannik Sinner

Jannik Sinner acaba de convertirse en bicampeón de Wimbledon tras vencer a Alexander Zverev en cuatro sets por parciales de 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4. Con este resultado, el tenista italiano escribe su nombre en la lista de los campeones del Grand Slam más longevo en la historia del deporte blanco.
Desde 1877, año en el que se jugó la primera edición del torneo, Wimbledon ha tenido 85 campeones diferentes y fue hasta 1907 cuando un tenista no inglés se llevó el título en el pasto sagrado del All England Club, que fue la raqueta australiana Norman Brookes.
Estos son todos los campeones de Wimbledon en la historia del Grand Slam
Wimbledon es el torneo más longevo del deporte blanco y ha tenido campeones desde 1877. El certamen solo ha sido suspendido en tres ocasiones, dos por la primera y segunda Guerra Mundial y la última por la Pandemia de Covid-19.
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- 1877 Spencer Gore
- 1878 Frank Hadlow
- 1879 John Hartley
- 1880 John Hartley
- 1881 William Renshaw
- 1882 William Renshaw
- 1883 William Renshaw
- 1884 William Renshaw
- 1885 William Renshaw
- 1886 William Renshaw
- 1887 Herbert Lawford
- 1888 Ernest Renshaw
- 1889 William Renshaw
- 1890 illoughby Hamilton
- 1891 Wilfred Baddeley
- 1892 Wilfred Baddeley
- 1893 Joshua Pim
- 1894 Joshua Pim
- 1895 Wilfred Baddeley
- 1896 Harold Mahoney
- 1897 Reginald Doherty
- 1898 Reginald Doherty
- 1899 Reginald Doherty
- 1900 Reginald Doherty
- 1901 Arthur Gore
- 1902 Lawrence Doherty
- 1903 Lawrence Doherty
- 1904 Lawrence Doherty
- 1905 Lawrence Doherty
- 1906 Lawrence Doherty
- 1907 Norman Brookes
- 1908 Arthur Gore
- 1909 Arthur Gore
- 1910 Anthony Wilding
- 1911 Anthony Wilding
- 1912 Anthony Wilding
- 1913 Anthony Wilding
- 1914 Norman Brookes
- 1915-1918 No disputado por la Primera Guerra Mundial.
- 1919 Gerald Patterson
- 1920 Bill Tilden
- 1921 Bill Tilden
- 1922 Gerald Patterson
- 1923 Bill Johnston
- 1924 Jean Borotra
- 1925 René Lacoste
- 1926 Jean Borotra
- 1927 Henri Cochet
- 1928 René Lacoste
- 1929 Henri Cochet
- 1930 Bill Tilden
- 1931 Sidney Wood
- 1932 Ellsworth Vines
- 1933 Jack Crawford
- 1934 Fred Perry
- 1935 Fred Perry
- 1936 Fred Perry
- 1937 Don Budge
- 1938 Don Budge
- 1939 Bobby Riggs
- 1940-1945 No disputado por la Segunda Guerra Mundial
- 1946 Yvon Petra
- 1947 Jack Kramer
- 1948 Bob Falkenburg
- 1949 Ted Schroeder
- 1950 Budge Patty
- 1951 Dick Savitt
- 1952 Frank Sedgman
- 1953 Vic Seixas
- 1954 Jaroslav Drobný
- 1955 Tony Trabert
- 1956 Lew Hoad
- 1957 Lew Hoad
- 1958 Ashley Cooper
- 1959 Alex Olmedo
- 1960 Neale Fraser
- 1961 Rod Laver
- 1962 Rod Laver
- 1963 Chuck McKinley
- 1964 Roy Emerson
- 1965 Roy Emerson
- 1966 Manuel Santana
- 1967 John Newcombe
- 1968 Rod Laver
- 1969 Rod Laver
- 1970 John Newcombe
- 1971 John Newcombe
- 1972 Stan Smith
- 1973 Jan Kodeš
- 1974 Jimmy Connors
- 1975 Arthur Ashe
- 1976 Björn Borg
- 1977 Björn Borg
- 1978 Björn Borg
- 1979 Björn Borg
- 1980 Björn Borg
- 1981 John McEnroe
- 1982 Jimmy Connors
- 1983 John McEnroe
- 1984 John McEnroe
- 1985 Boris Becker
- 1986 Boris Becker
- 1987 Pat Cash
- 1988 Stefan Edberg
- 1989 Boris Becker
- 1990 Stefan Edberg
- 1991 Michael Stich
- 1992 Andre Agassi
- 1993 Pete Sampras
- 1994 Pete Sampras
- 1995 Pete Sampras
- 1996 Richard Krajicek
- 1997 Pete Sampras
- 1998 Pete Sampras
- 1999 Pete Sampras
- 2000 Pete Sampras
- 2001 Goran Ivanišević
- 2002 Lleyton Hewitt
- 2003 Roger Federer
- 2004 Roger Federer
- 2005 Roger Federer
- 2006 Roger Federer
- 2007 Roger Federer
- 2008 Rafael Nadal
- 2009 Roger Federer
- 2010 Rafael Nadal
- 2011 Novak Djokovic
- 2012 Roger Federer
- 2013 Andy Murray
- 2014 Novak Djokovic
- 2015 Novak Djokovic
- 2016 Andy Murray
- 2017 Roger Federer
- 2018 Novak Djokovic
- 2019 Novak Djokovic
- 2020 No disputado por la Pandemia de COVID-19
- 2021 Novak Djokovic
- 2022 Novak Djokovic
- 2023 Carlos Alcaraz
- 2024 Carlos Alcaraz
- 2025 Jannik Sinner
- 2026 Jannik Sinner
Este año Jannik Sinner escribe su nombre de nuevo en lista de campeones de Wimbledon tras vencer a Alexander Zverev en el All England Club, sumando su quinto título de Grand Slam a su vitrina personal.
DCO