¡INSÓLITO! Aficionados argentinos e ingleses se agarran a golpes en la tribuna del estadio (VIDEO)

El Mundial 2026 vivió un momento que no se debe repetir en las gradas de los estadios de ningún recinto del mundo, pues en esta ocasión aficionados argentinos se fueron a los golpes con un fan inglés en las butacas del recinto en Miami, imágenes tristes para el torneo.

No se conoce con exactitud la razón por la que esta pelea inició, pero en el video se puede ver cómo tres aficionados de la Albiceleste se van contra un seguidor de los Tres Leones que logra mantenerse de pie a pesar de las embestidas de tres personas a la vez.

De igual forma, se logra ver al principio del video a un chico con gorra y playera morada que le llama a alguien para que lo ayude a calmar a los aficionados, pero segundos después se retira del lugar de los hechos.

🚨🇦🇷 Argentinos e ingleses se AGARRARON A LAS PIÑAS en las tribunas durante el partido entre Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y Noruega 🇳🇴. pic.twitter.com/PaisRe72MW — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) July 12, 2026

Argentina e Inglaterra se encuentran en semifinales del Mundial 2026

Llegó el momento de vivir las semifinales del Mundial 2026 y en una de las llaves se enfrentan Inglaterra en contra de Argentina, una rivalidad que tiene historia en Copas del Mundo y, hablando de la afición, la FIFA deberá tener cuidado con lo que pueda ocurrir.

Estas dos selecciones se han visto las caras en cinco ocasiones en Mundiales, con tres victorias para los Tres Leones y dos para la Albiceleste, aunque los sudamericanos tienen mejores números en cotejos de eliminatorias.

Lionel Messi, la estrella que tendrá los reflectores encima, enfrenta por primera vez en su carrera a la escuadra europea y muchos de los aficionados argentinos esperan que replique lo realizado por Diego Armando Maradona en 1986 en la cancha del Estadio Azteca.

DCO