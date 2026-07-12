Simon Mavwa gana el Medio Maratón CDMX 2026; Gladys Cheropms lo hace en la categoría femenil

Con tiempo de 1:04:36, Simon Mavwa se convirtió en el ganador del Medio Maratón de la CDMX 2026 en la rama varonil élite este domingo, en la carrera de 21 kilómetros. Completaron el podio Abel Chelangat y el mexicano Jorge Luis Cruz Pérez, con tiempos de 1:05:55 y 1:06:07, de manera respectiva.

La carrera de 21 kilómetros que estrenó ruta, pues si bien se mantuvo la salida en el Hemiciclo a Juárez y la meta en el Ángel de la Independencia, para esta edición se agregó un demandante tramo por la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

En la rama femenil élite, la ganadora fue Gladys Cheropms Longari, con tiempo de 01:12:19. Detrás de ella culminaron -Winsam Jerono y Silvia Patricia Ortiz, quienes detuvieron el crono en 01:13:46 y 01:17:13, respectivamente.

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🥇🏃‍♂️ ¡Ellos hicieron historia en el Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA 2026!



Felicitamos a los ganadores absolutos de la rama varonil:



🥇 Simon Mavwa 🇰🇪 – 1:04:36

🥈 Abel Chelangat 🇺🇬 – 1:05:55

🥉 Jorge Luis Cruz Pérez 🇲🇽 – 1:06:07#MedioMaratónDeLaCiudadDeMéxicoBBVA2026 pic.twitter.com/yNwdjzzsil — Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA (@21KCDMX) July 12, 2026

Medio Maratón CDMX explora nuevos puntos

El nuevo trazado del Medio Maratón de la CDMX subió por calles como Montes Apalaches, Avenida Toluca y José María Velasco, antes de adentrarse en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

El primer grupo de participantes fue el correspondiente a la categoría de silla de ruedas y discapacidad visual, el cual salió a las 5:55 horas.

Seis minutos más tarde salieron los corredores de la categoría élite. A las 6:05 de la mañana fue el turno de los bloques competitivos generales y Adidas Runners. De las 6:15 a las 7:00 horas salieron el resto de los bloques (Azul, Verde y Naranja).

La ruta completa del Medio Maratón CDMX 2026

Hemiciclo a Juárez

Monumento a la Revolución

Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora)

Zona de Museos y Auditorio Nacional

Entrada a las Lomas y el Bosque

El Nuevo Tramo (Tercera Sección de Chapultepec):

Avenida Joaquín Clausell

Avenida José María Velasco

Avenida Toluca

Avenida de los Compositores

Calzada Chivatito

Ángel de la Independencia

¿Cómo son las medallas del Medio Maratón CDMX 2026?

La medalla del Medio Maratón CDMX 2026 tiene la figura de un colibrí, ave que representa energía, resistencia y libertad. La presea también incluye grabados de lugares emblemáticos como Bellas Artes y el Monumento a la Revolución.

El próximo gran reto para la comunidad runner es el Maratón de la CDMX 2026, programado para llevarse a cabo el próximo 30 de agosto.

EVG