Medio Maratón CDMX 2026: fecha, precios, ruta

Tendrá un cupo máximo de 30 mil participantes; esta edición contará con categorías convencionales, atletas élite y corredores con discapacidad

Medio Maratón de la Ciudad de México.
Medio Maratón de la Ciudad de México. Foto: Cortesía
Mariel Caballero

La Ciudad de México volverá a convertirse en el epicentro del atletismo urbano con una de sus competencias más emblemáticas del año. El Medio Maratón CDMX 2026 reunirá a miles de corredores nacionales e internacionales en una ruta certificada por organismos internacionales.

El evento, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, busca promover el deporte, la inclusión y la convivencia en las principales vialidades de la capital.

Bajo el lema “Una ruta, una ciudad, un solo equipo”, esta edición contará con categorías convencionales, atletas élite por invitación y corredores con discapacidad motriz y visual, consolidándose como una de las carreras más importantes del país avalada por la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia.

Medio Maratón BBVA 2025
Medio Maratón BBVA 2025 ı Foto: Cuartoscuro

Fecha, precios y ruta

El Medio Maratón de la Ciudad de México se llevará a cabo el domingo 12 de julio de 2026, con una distancia oficial de 21,097.5 metros y un cupo máximo de 30 mil participantes.

La salida será desde el emblemático Hemiciclo a Juárez, ubicado en la Alameda Central, mientras que la meta se colocará en el icónico Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma.

Los bloques iniciarán desde las 5:50 de la mañana para atletas con discapacidad, seguidos por corredores élite a las 6:05 horas y el resto de los participantes a partir de las 6:10.

En cuanto a los costos de inscripción:

  • 720 pesos mexicanos para corredores nacionales
  • 100 dólares para atletas extranjeros
  • 1,200 pesos durante la Expo del evento, sujeto a disponibilidad

Las inscripciones abrirán el 14 de febrero de 2026 a las 12:00 horas a través del sitio oficial del evento. Los kits se entregarán del 9 al 11 de julio en el World Trade Center Ciudad de México.

Con una ruta certificada, logística de primer nivel y participación masiva, el Medio Maratón CDMX 2026 promete ser una de las citas deportivas más esperadas del próximo año para corredores amateurs y profesionales.

Medio Maratón BBVA 2025
Medio Maratón BBVA 2025 ı Foto: Cuartoscuro

