Medallas y playeras del Medio Maratón y del Maratón de la CDMX se inspiran en el ajolote

Así es la medalla del Medio Maratón de la CDMX 2026, a celebrarse el próximo 12 de julio.

Las medallas del Medio Maratón y del Maratón de la CDMX 2026 tendrán la imagen de un ajolote y la serpiente emplumada fusionado sobre un Sol Azteca para sus ediciones 19 y 43, de manera respectiva, además de que la platera de la carrera de 42 kilómetros está inspirada en el tercer Mundial varonil de la FIFA que recibe el país.

En una ceremonia realizada en el foro abierto de la Cineteca Nacional Chapultepec, con la presencia de varios corredores y corredoras, se mostró también la playera del Medio Maratón, misma que es de un llamativo tono rosa mexicano.

🏃‍♂️🇲🇽🥇 Así lucen las medallas y las playeras del Medio Maratón y del Maratón de la Ciudad de México 2026, piezas que formarán parte de una de las experiencias deportivas más importantes del país.



Las imágenes muestran los diseños oficiales que vestirán y distinguirán a los… pic.twitter.com/6ysn7LqjOj — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 20, 2026

De acuerdo con los organizadores de ambas carreras, las medallas inspiradas en el Sol Azteca representan la unión entre el pasado y el futuro. Además, Javier Hidalgo, secretario del Deporte capitalino, compartió con emoción que las inscripciones para el Medio Maratón se agotaron en 12 horas, lo que de demuestra el interés cada vez mayor que tiene entre la comunidad running.

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Medio Maratón abre 5 mil inscripciones más por alta demanda

Los organizadores resaltaron que el color rosa en la playera del Medio Maratón capitalino “representa la energía, diversidad y el espíritu incluyente con detalles con grecas ancestrales”, además de que el colibrí que aparece en la presea “refleja la resistencia y determinación en todos los meses de entrenamiento”.

Pedro Moctezuma, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, dio a conocer que debido a la elevada demanda se abrirán 5 mil inscripciones más para la carrera de 21 kilómetros, a desarrollarse el próximo 12 de julio.

Por su parte, la playera del Maratón de la CDMX, de color verde con motivo de la celebración del Mundial 2026, tiene también la representación del país y del Dios Quetzalcóatl. La carrera de 42 kilómetros está programada para llevarse a cabo el próximo 30 de agosto.

🏃‍♂️🇲🇽🥇 El Medio Maratón de la Ciudad de México 2026 ya tiene todo listo para su edición del próximo 12 de julio, donde miles de corredores recorrerán las principales calles de la capital.



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¿Cuáles son las rutas del Medio Maratón y del Maratón de la CDMX?

Para la edición 2026, el Medio Maratón de la CDMX tendrá una nueva ruta. La salida será en la Alameda Central, frente al Hemiciclo a Juárez, punto en el que los participantes darán inicio a un recorrido cuyo primer gran punto será la llegada a la Plaza de la República.

En el trayecto, los participantes también pasarán por lugares como la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, el Museo Nacional de Antropología y Campo Marte.

La novedades para este año incluyen tramos por Montes Apalaches, José María Velasco y Avenida Toluca. Sin embargo, la meta será nuevamente el Ángel de la Independencia.

Por su parte, el Maratón de la CDMX 2026 tendrá como meta por primera vez el Zócalo. La carrera se realiza desde 1983.

EVG