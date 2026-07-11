El VIDEO de Erling Haaland que le está dando la vuelta al mundo con la playera de México previo al duelo ante Inglaterra

Erling Haaland fue visto con la playera de México previo al Noruega vs Inglaterra del Mundial 2026.

Erling Haaland, goleador de Noruega en el Mundial 2026, se ha hecho viral durante el desarrollo del torneo y no fue la excepción antes del partido de cuartos de final contra Inglaterra, luego de que se le vio con la playera de la Selección Mexicana afuera del Hard Rock Stadium de Miami.

Aficionados mexicanos que acudieron al encuentro tenían un cartel con la imagen del Androide, quien posa con el jersey del Tricolor mientras prepara una carne asada.

🇲🇽🔥 ¡Haaland se pintó de verde! El delantero de Noruega sorprendió al aparecer con la playera de la Selección Mexicana previo al duelo ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial.



La imagen se volvió viral entre la afición mexicana, que tomó el gesto como una muestra… pic.twitter.com/BHghW2iQXB — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 11, 2026

La gente cargó al aficionado que sostenía la foto de Erling Haaland con la playera de la Selección Mexicana, que hubiera sido el rival de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 en caso de haber vencido a Inglaterra en el Estadio Azteca.

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La conexión de Erling Haaland con México en el Mundial 2026

Se ha generado un vínculo especial entre Erling Haaland y la afición mexicana en la Copa del Mundo 2026, lo que ha derivado en que se le defina ya como el noruego más mexicano.

En la víspera del juego de los vikingos rojos contra Inglaterra, en redes sociales salieron múltiples muestras de apoyo de los fans mexicanos al Androide y compañía. Lo mejor fue que el delantero del Manchester City se dio el tiempo para responder a varias de ellas.

La banda mexicana La Prestigiosa recreó el festejo del remo vikingo que han hecho los jugadores de Noruega después de cada uno de sus triunfos en el Mundial 2026. “Les escucho”, respondió el goleador a la publicación de la agrupación.

EVG