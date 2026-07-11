Fuerzas Armadas de Gran Bretaña mandan mensaje de aliento a Inglaterra para su partido ante Noruega (VIDEO)

Inglaterra y Noruega se verán las caras en los cuartos de final del Mundial 2026 y todo un país está ilusionado por ver a su selección en las semifinales; es por eso que las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña mandaron un mensaje a los Tres Leones.

El Ministerio de Defensa publicó un video en el que aparecen diferentes elementos como buzos, militares o aviadores cantando “Wonderwall”, la melodía de Oasis, que ha acompañado a Inglaterra en esta Copa del Mundo, además de realizar una pequeña actuación arriba de un barco militar en el que se ven a lo lejos a los vikingos realizando su famoso remo.

Norway may row. But England roars 🦁🦁🦁



Good luck tonight team, from our Armed Forces around the world! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@England pic.twitter.com/CNKqy2B8ot — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 11, 2026

Inglaterra no llega a semifinales del Mundial desde 2018

Inglaterra sueña con jugar las semifinales del Mundial 2026 y estar aún más cerca de pelear por uno de los dos puestos en la final de la Copa del Mundo. Los Tres Leones tiene que vencer a Erling Haaland y compañía para poder seguir con vida en el certamen.

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Los de la Rosa no llegan a la antesala de la gran final desde la edición de Rusia 2018, cuando derrotaron a Colombia en octavos de final y a Suecia en los cuartos de final, sin embargo cayeron a manos de Croacia en las semifinales del torneo internacional.

Después de eso, en Qatar 2022 se despidieron del certamen en cuartos de final tras caer a manos de Francia por marcador de 2-1 y este año vuelven a estar a 90 minutos de las semifinales del Mundial de la FIFA.

Los Mexicanos van con Noruega y Haaland porque los eliminó Inglaterra jsjsjs pic.twitter.com/dTBTfsHoGb — Jeff (@JeffFcb14) July 11, 2026

México apoya a Noruega en su partido ante Inglaterra

A pesar de la eliminación en octavos de final, México ya eligió al equipo que van a apoyar en lo que resta del Mundial 2026 y será la Noruega de Erling Braut Haaland.

La afición azteca ya adoptó el peinado del delantero del Manchester City y han creado imágenes con inteligencia artificial de Haaland con la camiseta de la Selección Mexicana, además de que el ariete vikingo ha respondido en redes sociales algunas publicaciones mexicanos apoyando a su selección.

El Inglaterra contra Noruega es el partido más llamativo de los cuartos de final y que enfrenta a dos de los mejores delanteros del momento, Erling Haaland contra Harry Kane.

DCO