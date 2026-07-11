Checo Pérez y Max Verstappen chocan en una dura batalla en las pistas de F1 (Video)

Checo Pérez y Max Verstappen protagonizaron un divertido momento en una carrera de Fórmula 1 (F1) con Legos, durante el Gran Premio de Gran Bretaña. Aunque el mexicano ahora corre en otra escudería, quedó demostrado que su amistad con el neerlandés sigue intacta.

En la cita en suelo inglés, los pilotos de la F1 se unieron a una actividad en donde se subieron a karts hechos con piezas de Lego. Fue una carrera divertida, en donde los volantes de las escuderías pasaron un buen rato haciendo conducciones no tan serias.

Muchos pilotos cortaron por zonas en donde hay asfalto, otros tantos empezaron a chocar entre ellos, como Checo y Max, que se estuvieron pegando con sus coches, pero en todo momento se rieron de la situación. Incluso intercambiaron palabras, pues los karts no iban muy rápidos.

TE RECOMENDAMOS: Mundial 2026 El VIDEO de Erling Haaland que le está dando la vuelta al mundo con la playera de México previo al duelo ante Inglaterra

Max nada más se reía de que Checo lo iba golpeando hahahaha #BritishGP pic.twitter.com/ljjNDjtPt2 — Marie🌸 (@ma_fe79) July 5, 2026

¿Cómo va Checo Pérez en la F1?

Al momento de la Temporada 2026 de la F1 se han corrido nueve citas, pero lamentablemente Checo Pérez no ha podido terminar en la zona de puntos, mucho menos en el podio, pero esto se debe a que tiene uno de los peores monoplazas de la competencia.

Sergio Pérez Mendoza se encuentra en Cadillac, equipo que debutó este año en la máxima categoría del deporte motor y que ha tenido muchos problemas para encontrar la mejor configuración. La escudería americana no puede entregar a sus pilotos un coche competitivo, para al menos estar en la zona media de la tabla.

Gran carrera hoy y una de nuestras mejores hasta ahora. Gran ritmo después de solucionar los problemas de la clasificación. ¡Ahora todo el apoyo para México esta noche! 🇲🇽💪 ¡Vamos! pic.twitter.com/xAGKJlhT4w — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 5, 2026

¿Quién lidera la Fórmula 1?

Se corrió el Gran Premio de Gran Bretaña, una nueva cita histórica de la campaña 2026 de la Fórmula 1, en donde Charles Leclerc se quedó con el triunfo y recortó distancia en el Campeonato de Pilotos.

Con su primer triunfo llegó a 83 puntos, pero el italiano Kimi Antonelli sigue a la cabeza de la F1 con 179 unidades. Mercedes mantiene a sus dos conductores en la cima de la clasificación, aunque en el tercer sitio poco a poco Lewis Hamilton aprieta y el actual campeón del mundo Lando Norris es cuarto.

El monegasco, volante de Ferrari, tuvo su mejor campaña desde que llegó al equipo italiano. El mexicano Checo Pérez vuelve a sufrir con Cadillac y está en el sitio 21 con cero unidades.

aar