Charles Leclerc gana el Gran Premio de Gran Bretaña; Checo Pérez termina en el lugar 16

Charles Leclerc acaba de ganar su primera carrera de la temporada después de adjudicar el primer puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña tras un cierre de carrera bastante atropellado, ya que Max Verstappen se accidentó a tres vueltas del final.

El mexicano Checo Pérez realizó un buen trabajo en Silverstone y se quedó con la decimosexta posición de la competencia para seguir mejorando su automóvil, la gran noticia es que sigue completando las carreras. El mexicano llegó con la playera de la Selección Mexicana a Silverstone.

La carrera llevaba un ritmo constante y sin ningún percance, pero el primer piloto en tener problemas fue Andrea Kimi Antonelli que pasando el ecuador de la carrera comenzó a tener problemas con su vehículo y termino detrás de Sergio Pérez, dejando ir puntos importantes en la competencia.

A tres vueltas del final, Max Verstappen tuvo un percance en una de las curvas del circuito, el neerlandés perdió el control de su monoplaza y se fue contra la grava, dejando ir el podio por el que estaba peleando y saliendo de la competencia por el percance.

El Safety Car se hizo presente en la competencia tras lo ocurrido con Max Verstappen y no volvió a salir de la pista, así que Charles Leclerc ganó con tres vueltas por disputarse en la competencia. La bandera amarilla ya no desapareció de la contienda y así fue como terminó el Gran Premio de Gran Bretaña.

Charles Leclerc consiguió una victoria que venía buscando desde hace ya meses, la última vez que subió a lo más alto del podio fue en la temporada 2024 en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, desde ese entonces las victorias desaparecieron para el monegasco.

La pelea por el primer puesto del Campeonato de Pilotos comienza a apretarse después del primer lugar de Charles Leclerc y la pésima actuación de Andrea Kimi Antonelli. Del cuarto al primer puesto hay una diferencia de 71 puntos.

Los pilotos tendrán dos semanas de descanso antes de meterse de lleno en la siguiente parada del serial, será el domingo 19 de julio cuando se lleve a cabo la próxima carrera de la campaña, el Gran Premio de Bélgica, en el Circuito de Spa-Francorchamps.

DCO