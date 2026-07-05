F1: Así va el Campeonato de Pilotos 2026 tras el GP de Gran Bretaña y la victoria de Charles Leclerc

Se corrió el Gran Premio de Gran Bretaña, una nueva cita histórica de la campaña 2026 de la Fórmula 1, en donde Charles Leclerc se quedó con el triunfo y recortó distancia en el Campeonato de Pilotos.

Con su primer triunfo llegó a 83 puntos, pero el italiano Kimi Antonelli sigue a la cabeza de la F1 con 179 unidades. Mercedes mantiene a sus dos conductores en la cima de la clasificación, aunque en el tercer sitio poco a poco Lewis Hamilton aprieta y el actual campeón del mundo Lando Norris es cuarto.

El monegasco, volante de Ferrari, tuvo su mejor campaña desde que llegó al equipo italiano. El mexicano Checo Pérez vuelve a sufrir con Cadillac y está en el sitio 21 con cero unidades.

Así marcha el Campeonato de Pilotos de la F1

Después de la victoria de Charles Leclerc, el Campeonato de Pilotos se aprieta, ya que Andrea Kimi Antonelli quedó en los últimos lugares y perdió puntos importantes en la pelea por el título de la Fórmula 1.

Kimi Antonelli-Mercedes-179

George Russell-Mercedes-136

Lewis Hamilton-Ferrari-132

Lando Norris-McLaren-85

Charles Leclerc-Ferrari-83

Oscar Piastri-McLaren-82

Max Verstappen-Red Bull Racing-76

Isack Hadjar-Red Bull Racing -X42

Pierre Gasly-Alpine-41

Liam Lawson-Racing Bulls-31

Checo Pérez sigue sin sumar puntos

El piloto mexicano Checo Pérez desafortunadamente sigue sin poder sumar puntos con Cadillac, equipo que debuta en la Fórmula 1 y que ha tenido muchos problemas con sus coches, pues semana a semana tienen contratiempos.

La carrera que se llevó a cabo en el Gran Premio de Mónaco, había sumado el primer punto histórico de Cadillac, pero una penalización de 10 segundos por parte de la FIA lo bajó del sitio 10 al 15 y, por consecuencia, se lo quitaron.

En Barcelona-Cataluña el piloto tapatío no tuvo mejor suerte, ya que terminó en el lugar 14 luego de varias descalificaciones y en Austria terminó hasta la posición 21 de la competencia.

DCO