¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro? Fecha y hora de su próxima etapa en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro ha despertado una gran pasión por el ciclismo en México y más por su rol protagónico en el UAE Emirates Team, que lo incluyó en el roster para correr en el Tour de Francia 2026, que este lunes 6 de julio tiene su tercera etapa.

La 3ra etapa del Tour de France 2026 es en Montaña, un recorrido de 195.9 kilómetros de Granollers a Les Angles, en donde el pedalista nacido en Ensenada, Baja California, buscará seguir en la mejor forma en la rama individual y ayudar a su equipo en la clasificación general.

El Torito hizo historia en la segunda etapa del Tour de Francia, pues fue el ganador, siendo el primer mexicano en conquistar una etapa del Tour de France desde Raúl Alcalá en 1990.

¿Dónde y a qué hora ver a Isaac del Toro en el Tour de France?

La Etapa 3 del Tour de France 2026 inicia este lunes 6 de julio a las 4:00 am, hora del centro de México y se puede ver únicamente por la señal de ESPN 3.

¿Cuántas etapas son del Tour de France 2026?

1-Contrarreloj por equipos-Sábado 4 de julio/Barcelona – Barcelona/19.6 km

2-Ondulada-Domingo 5 de julio/Tarragona – Barcelona/168.5 km

3-Montaña-Lunes 6 de julio/Granollers – Les Angles/195.9 km

4-Ondulada-Martes 7 de julio/Carcassonne – Foix/181.9 km

5-Llana-Miércoles 8 de julio/Lannemezan – Pau/158.3 km

6-Montaña-Jueves 9 de julio/Pau – Gavarnie-Gèdre/186.2 km

7-Llana-Viernes 10 de julio/Hagetmau – Bordeaux/175.1 km

8-Llana-Sábado 11 de julio/Périgueux – Bergerac/180.4 km

9-Ondulada-Domingo 12 de julio/Malemort – Ussel/185.5 km

10-Montaña-Martes 14 de julio/Aurillac – Le Lioran/166.6 km

11-Llana-Miércoles 15 de julio/Vichy – Nevers/161.3 km

12-Llana-Jueves 16 de julio/Circuito de Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône/179.1 km

13-Ondulada-Viernes 17 de julio/Dole – Belfort/205.8 km

14-Montaña-Sábado 18 de julio/Mulhouse – Le Markstein Fellering/155.3 km

15-Montaña-Domingo 19 de julio/Champagnole – Plateau de Solaison/183.9 km

16-Contrarreloj individual-Martes 21 de julio/Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains/26.1 km

17-Llana-Miércoles 22 de julio/Chambéry – Voiron/174.7 km

18-Montaña-Jueves 23 de julio/Voiron – Orcières-Merlette/185.2 km

19-Montaña-Viernes 24 de julio/Gap – Alpe d’Huez/127.9 km

20-Montaña-Sábado 25 de julio/Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez/170.9 km

21-Llana-Domingo 26 de julio/Thoiry – París (Campos Elíseos)/133 km

El Tour de France 2026 es la edición 113 de competencia, que consta de 21 etapas, distribuidas en siete jornadas planas, cuatro de media montaña, ocho de montaña completa, contrarreloj individual y la contrarreloj por equipos con la que se abrió la competencia.

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