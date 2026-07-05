¡Histórico! Pato O’Ward conquista el el circuito de Mid-Ohio, el primero en la temporada de IndyCar 2026

Pato O'Ward aspira a su primera victoria en las 500 Millas de Indianápolis.

En un emocionante desenlace en el circuito de Mid-Ohio, Pato O’Ward logró su primer triunfo en la temporada 2026 de la IndyCar, consolidando su estatus como uno de los pilotos más destacados del campeonato.

La carrera, marcada por una intensa competencia, culminó con un espectacular 1-2 para el equipo Arrow McLaren, donde O’Ward superó a su compañero de equipo, Christian Lundgaard, quien había comenzado la carrera desde la pole position.

Desde el inicio de la carrera, O’Ward mostró su destreza y determinación. A pesar de arrancar en la segunda posición, el piloto mexicano no tardó en encontrar su ritmo, aprovechando cada oportunidad para acercarse a Lundgaard.

TE RECOMENDAMOS: Estas imágenes revelan cómo Inglaterra preparó el partido contra México de los octavos del Mundial 2026

NEVER LOOKED BACK! 💪



Pato O'Ward scores his first win of the season at Mid-Ohio! pic.twitter.com/8I3pVRlSme — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 5, 2026

Con maniobras precisas y una estrategia impecable, O’Ward logró tomar la delantera, administrando su ventaja con maestría hasta cruzar la meta en primer lugar.

Este triunfo no solo representa un hito personal para el joven piloto, sino que también reafirma la competitividad de Arrow McLaren en la actual temporada.

La emoción no solo fue palpable en el circuito, sino que también resonó fuera de él. En la entrevista posterior a la carrera, O’Ward aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de aliento a la Selección Mexicana de Futbol, que se prepara para enfrentarse a Inglaterra en un crucial partido de octavos de final del Mundial 2026.

“¿Y si sí? Viva México”, exclamó el piloto, mostrando su fervor por los colores de su país en un momento en que ambos eventos deportivos comparten la atención del público mexicano.

Este triunfo en Mid-Ohio llega justo a tiempo para inyectar energía a O’Ward y su equipo, que han estado trabajando arduamente en su rendimiento a lo largo de la temporada.

Con la próxima carrera programada para el 19 de julio en el superspeedway de Nashville, O’Ward se encuentra motivado y ansioso por mantener su racha de éxitos.

La pista ovalada de Nashville promete ser un desafío emocionante, y los seguidores del piloto están seguros de que dará lo mejor de sí para seguir sumando puntos en el campeonato.