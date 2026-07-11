¿Cuánto dinero ganan los campeones de Wimbledon?; los premios del torneo

Existen cuatro torneos Grand Slam en el calendario del tenis, pero no hay duda que el más prestigioso es Wimbledon. Levantar la copa en el césped sagrado no solo es entrar en la historia, sino que representa una gran suma de dinero, pues para la edición 2026, el All England Club anunció una bolsa récord, la más alta en la historia del torneo y un incremento del 20 por ciento respecto al año anterior.

Para este año la suma total de premios es de, aproximadamente, 86 millones de dólares. Los campeones de las ramas individual masculina y femenina recibirán cerca de 4.8 millones de dólares (85 millones de pesos mexicanos). Esta cifra histórica representa el premio más grande otorgado en el torneo.

Los premios para Wimbledon

Finalistas: 2.4 millones de dólares

Dobles (por pareja): 1 millón de dólares

Dobles mixtos (por pareja): 184 mil dólares

Campeones individuales en silla de ruedas: 92 mil dólares

Además del premio económico, los ganadores sumarán 2,000 puntos para el ranking ATP o WTA y escribirán su nombre en la historia del tercer Grand Slam de la temporada, pero el de mayor historia y prestigio. Después del torneo en el All England Club solamente queda por jugarse el US Open.

¿Quiénes ganaron Wimbledon?

En la rama femenil la checa Linda Nosková se proclamó campeona de Wimbledon al imponerse en la gran final a su compatriota Karolina Muchová por 6-2, 5-7 y 6-3. Con ello conquistó el primer Grand Slam de su carrera.

Karolina Muchová tuvo un mal primer set, pues cometió muchos errores y se le vio sin la energía necesaria, situación que aprovechó Linda Nosková, a quien solamente le bastó con sacar bien para salir adelanta.

Mientras que en la rama varonil el italiano Jannik Sinner intentará defender con éxito su título en Wimbledon este domingo 12 de julio, cuando enfrente al alemán Alexander Zverev en la final del tercer Grand Slam del año. El Zorro busca ganar su primer Major de 2026.

Alexander Zverev llega con la motivación a tope luego de que el mes pasado se coronó en Roland Garros, lo que significó su primer trofeo de Grand Slam después de tres finales perdidas. En la justa en suelo francés, el italiano quedó eliminado en segunda ronda tras sufrir un colapso físico por el extremo calor mientras enfrentaba al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

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