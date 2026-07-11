El GOLAZO de Andreas Schjelderup que dejó en rídiculo a Jordan Pickford en el Noruega vs Inglaterra (VIDEO)

Andreas Schjelderup podría convertirse en el futbolista del partido y el héroe de Noruega con el tremendo golazo que acaba de convertir en el partido ante Inglaterra, el cual dejó en ridículo a Jordan Pickford por cómo entró la de gajos a la portería del conjunto inglés.

El futbolista del Benfica recibió el esférico en la banda izquierda y, después de quitarse a su rival de enfrente, sacó un disparo potente, el cual, gracias al porte, logró meterse en la cabaña de los Tres Leones. El lance de Jordan Pickford intentando atajar la esférica hizo que la anotación fuera aún más hermosa.

¡GOOOOOL DE NORUEGA! ¡LO ESTÁN GANANDO LOS VIKINGOS!🇳🇴⚽



Andreas Schjelderup pone el 1-0 ¡Con un golazo!



Este sábado, Noruega vs Inglaterra en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @micanalcinco y @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/gHENv2XOO3 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 11, 2026

Jude Bellingham aparece para empatar el compromiso

Cuando mejor lo pasaba Inglaterra, Noruega consiguió el gol y cuando los vikingos se encontraban en un mejor momento, los Tres Leones lograron empatar el marcador con un auténtico golazo de Jude Bellingham.

El mediocampista del Real Madrid está siendo uno de los mejores jugadores de Inglaterra en este Mundial 2026. Bellingham recibió la esférica dentro del área, se quitó a dos rivales y mandó a guardar la de gajos con su pierna menos hábil.

Inglaterra y Noruega están demostrando porque este partido estaba catalogado como el mejor de los cuartos de final, ya que ambos están teniendo oportunidades de peligro y los arqueros han sido exigidos durante los primeros 45 minutos.

¡GOOOOOL DE INGLATERRA! ¡HEY JUDE!



Jude Bellingham cruza el balón y pone el 1-1 ¡QUÉ LOCURA!



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Inglaterra y Noruega dividen a la afición mexicana

Inglaterra y Noruega se enfrentan por un boleto a las semifinales del Mundial 2026, pero en este partido la afición mexicana se dividió para elegir a su favorito.

De un lado están los fans que apoyan a los vikingos por Erling Haaland y el remo, pero del otro tenemos a los hinchas que quieren que los Tres Leones avancen a la siguiente fase por los comentarios que los aficionados ingleses dijeron sobre el Estadio Azteca y nuestro país.

Cabe recalcar que en caso de que México hubiera avanzado a los cuartos de final, la Selección Nacional estaría disputando el boleto a las semifinales ante Noruega en el Estadio Miami, pero como no fue así, varios fans decidieron a que selección iban a apoyar en este encuentro.

DCO