¡El noruego más mexicano! Haaland ama a México y estas publicación lo demuestran (FOTOS)

Si algo demostró la Copa del Mundo 2026 es que México es un gran país anfitrión y que genera lazos con otras naciones, como pasó con Erling Haaland y Noruega. El equipo Vikingo ha recibido mucho cariño por parte de los mexicanos y el delantero del Manchester City lo regresó en redes.

De cara al partido ante Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica, en redes salieron muchas muestras de apoyo de los fans mexicanos a Noruega y Haaland se tomó el tiempo para responder algunas publicaciones con la bandera de México y corazones.

Haaland y su amor por México ı Foto: Especial

Una banda de música mexicana recreó el festejo vikingo y Haaland comentó: “Les escucho”. En otra publicación respondió: “¿Y si sí?”, pero el común denominador era el emoji de la bandera mexicana, de un taco y un corazón.

¿Por qué los mexicanos apoyan a Haaland y Noruega?

Luego de la eliminación del Tricolor a manos de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026, muchos aficionados mexicanos empezaron a apoyar a Noruega, que es justamente el rival de los ingleses en los cuartos de final del torneo. Algunos fans mexicanos subieron videos para pedirle de manera original que le meta gol a Inglaterra y los elimine del Mundial.

El Androide es activo en redes sociales y no dejó escapar la oportunidad para comentar las publicaciones. Una de sus redes favoritos, más allá de Instagram, es Snapchat, en donde suele subir selfies muy originales para demostrar su día a día.

Estas muestran de cariño ya han desatado el tradicional llamado: “Haaland, hermano, ya eres mexicano”, una frase utilizada muy a la ligera por los aficionados tricolores cuando encuentran a una persona extranjera que les cae bien. Con estas palabras demostraron su admiración por el goleador del Manchester City.

Haaland es una de las estrella de la Copa del Mundo 2026 y al momento tiene 7 anotaciones, siendo uno de los mejores goleadores del certamen. Se encuentra tan solo una diana abajo del argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé, quienes ya disputaron sus partidos de cuartos de final y no entran en acción hasta las semifinales

Es importante señalan que Haaland se encuentra jugando su primer Mundial y ya está con siete goles totales, demostrando que su talento rompe redes es igual de potente en la Selección de Noruega y en el Manchester City, en donde temporada tras temporada es de los mejores delanteros.

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