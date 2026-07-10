La reacción de Erling Haaland a la canción de banda mexicana que interpretó el remo vikingo (VIDEO)

Erling Haaland, el goleador de Noruega en la Copa del Mundo 2026, respondió al video de la agrupación musical mexicana La Prestigiosa, que interpreta la viral canción del delantero de los vikingos rojos, precisamente al ritmo de la banda.

“Les escucho”, escribió en respuesta al clip el atacante del Manchester City, quien junto con su selección es la sensación de la justa que se realiza en Norteamérica, que marcó el regreso de los escandinavos al magno evento futbolístico tras una ausencia de 28 años. El futbolista acompañó su respuesta con la bandera de México y un taco.

En el video publicado en Instagram salen 10 músicos de la banda La Prestigiosa, todos ellos sentados, mientras imitan el popular festejo del remo vikingo de Erling Haaland y sus compañeros de Noruega después de cada una de sus victorias conseguidas en la Copa del Mundo 2026.

Banda La Prestigiosa le pide Erling Haaland que vengue a México

La banda mexicana La Prestigiosa acompañó su publicación con el mensaje “In Haaland we trust” (Confiamos en Haaland), junto con un puño y las banderas de México y Noruega.

La agrupación le pidió al goleador de los vikingos rojos que él y sus compañeros derroten a Inglaterra para vengar a la Selección Mexicana, que quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer a manos del equipo de la rosa en octavos de final.

“Avenge us” (Véngate por nosotros) fue la especial petición que La Prestigiosa le pidió a Erling Haaland que siga su racha goleadora para que Noruega saque a Inglaterra del certamen de la FIFA.

¿Qué dice la canción de Erling Haaland?

La canción “Haaland (Ja, ja, ja)” se hizo popular entre la fanaticada del Manchester City luego de la llegada de Erling Haaland al club en 2022. La letra recuerda que su padre también jugó con los Sky Blues, además de que hace alusión a la capacodad goleadora del Androide.

La letra del tema dice: “Haaland, Haaland, es azul igual que su padre. Ahora está en el Etihad. Ja, ja, ja, Haaland, ¡ey! Haaland, Haaland, vino de Alemania, está aquí para ganar la Champions League. Ja, ja, ja, Haaland, ¡ey!“, parte que hace referencia a que el escandinavo llegó a la institución procedente del Borussia Dortmund.

“El joven noruego nacido en Yorkshire, Roy Keane intentó matar a su padre. Ja, ja, ja, Haaland”, dice otra parte de la canción que ha sido adoptada por los aficionados noruegos durante la Copa del Mundo 2026.

EVG