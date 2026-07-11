¿Por qué Erling Haaland salió de cambio en el Noruega vs Inglaterra del Mundial 2026?

Erling Haaland, la estrella de Noruega, salió de cambio en el partido ante Inglaterra, un momento que no podía creer la afición de los vikingos, ya que el delantero del Manchester City es el mejor del conjunto europeo y una buena referencia en el área.

El ariete de la escuadra nórdica salió de cambio después del primer tiempo extra del partido y durante el descanso se le vio sentado en la banca de suplentes recibiendo masaje por parte de uno de los médicos en el muslo izquierdo, así que probablemente pudo haber salido del cotejo por alguna molestia física por todo el esfuerzo que realizó en los 105 minutos que estuvo en el campo de juego.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: ERLING HAALAND IS TAKEN OFF! pic.twitter.com/tqBVfxBrbL — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 11, 2026

Erling Haaland tuvo que ver la derrota de Noruega desde el banquillo

Erling Haaland se le vio molesto por ser sustituido en el compromiso ante Inglaterra y los últimos 15 minutos del compromiso los vio desde el banquillo de suplentes, siendo captado por las cámaras de transmisión.

Realizando gestos de desaprobación, con una mirada molesta y lamentándose por lo ocurrido en la cancha, ya que Noruega no encontraba por donde hacerle daño a los Tres Leones y al final fueron eliminados sin alguna idea de juego sobre la cancha.

Después de lo realizado en el Mundial 2026, Noruega se pone como una potencia en Europa y que posiblemente vuelva a conseguir su boleto para el torneo internacional en cuatro años, para ver a los vikingos en la edición de 2030.

DCO