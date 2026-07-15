Antonio Mohamed celebra con todo el pase de Argentina a la Final del Mundial 2026 y lanza contundente mensaje (VIDEO)

La clasificación de Argentina a la Final del Mundial 2026 también provocó una celebración muy especial fuera de la cancha. El entrenador del Toluca, Antonio Mohamed, no ocultó su emoción tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra y dejó un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

A la salida del estadio de Atlanta, el estratega argentino fue captado festejando el triunfo de La Albiceleste y respondiendo a quienes cuestionaron el desempeño del equipo durante la Copa del Mundo 2026.

“Tienen que respetar”

Visiblemente emocionado, Antonio Mohamed defendió el camino recorrido por la Selección Argentina hasta la final y aseguró que las críticas deben terminar.

“Tienen que respetar, no hablen más. Ganamos jugando al futbol, para nosotros esto es una religión”, expresó el técnico mientras abandonaba el inmueble entre aficionados argentinos que celebraban el pase al partido por el título.

¡Así festeja el 'Turco'! 🇦🇷 ✨



🏟️ Antonio Mohamed abandona el Estadio de Atlanta celebrando el pase a la final del Mundial de la Selección Argentina: “Tienen que respetar, no hablen más. Ganamos jugando al futbol, para nosotros es una religión esto”



📹 #VIDEO: Nicolás Schiller… pic.twitter.com/IFV1uqxNLU — El Universal (@El_Universal_Mx) July 15, 2026

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de seguidores destacaron la pasión con la que el “Turco” vivió la clasificación del combinado dirigido por Lionel Scaloni.

Argentina jugará otra Final del Mundo

La Selección de Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra gracias a las anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambas nacidas de asistencias de Lionel Messi, quien volvió a ser determinante sin necesidad de marcar.

Con este resultado, la Albiceleste buscará conquistar su cuarto campeonato mundial, luego de los títulos obtenidos en 1978, 1986 y Qatar 2022, cuando enfrente a España en la gran Final del Mundial 2026.

Mohamed cambia el Mundial por el All-Star Game

Después de celebrar el triunfo argentino, Antonio Mohamed volverá a enfocarse en su siguiente compromiso profesional.

El estratega fue designado como entrenador del equipo de la Liga MX que enfrentará a las estrellas de la MLS en el All-Star Game 2026, gracias al exitoso semestre que tuvo con Toluca.

El conjunto escarlata también será el club con mayor representación dentro del combinado mexicano al aportar a Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero y Nicolás Castro, consolidando el gran momento que atraviesa la institución tanto a nivel nacional como internacional.

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