Así fue la reacción del portero de Inglaterra, Jordan Pickford, al recibir el gol de Argentina de Enzo Fernández

Jordan Pickford fue una de las figuras destacadas del partido entre Inglaterra vs Argentina. Sin embargo, su reacción se volvió viral cuando recibió gol de la Albiceleste

El portero estuvo haciendo un gran papel defendiendo la portería, tuvo varias atajadas espectaculares que llamaron la atención en las redes sociales, sin embargo, en el minuto 85 recibió gol.

Así reaccionó Jordan Pickford al gol que le metió Argentina

Enzo Fernández fue quien le logró meter gol a Pickford, pero el portero de Inglaterra no lo tomó bien y se quedó en el piso pegándole con la mano del coraje.

Además, Jordan no tardó en irle a reclamar a sus compañeros por haber dejado descubierta la zona.

Posso falar? Falha do Jordan Pickford. pic.twitter.com/SBIhkh4EDG — Everton 🐨🇳🇬 🦢 🍟 (@Evertoncoments) July 15, 2026

Jordan estaba haciendo un gran papel atajando todos los tiros de sus rivales, volaba para evitar que el balón entrada a su portería, pero al final Enzo Fernández vio la oportunidad y le anotó.

El portero terminó muy enojado con su equipo el primer gol, sin embargo, al minuto 92 volvió a recibir un gol de parte de Lautaro Martínez, quien tiró el disparo lateralmente y logró burlar al arquero y le metió el segundo gol.

Pickford volvió a sufrir en medio del enojo y la frustración, pues Inglaterra iba ganando en el segundo tiempo del partido.

En una imagen quedó retratado el rostro de Jordan tumbado en el césped con una expresión de enojo y decepción y también frustración, pues él estaba dando todo en el campo de juego, se iba a convertir en el héroe del partido, pero pues Messi y Argentina presionaron y presionaron hasta que lograron la remontada de último minuto, así como lo estuvieron haciendo en el resto del Mundial, salvando el partido al final del juego.

La final del Mundial 2026 se llevará a cabo el domingo 19 de julio en Nueva York, Estados Unidos y el juego será entre España y Argentina, si Argentina gana se convertiría en la selección bicampeona de Copas del Mundo.

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