¿Quién es Cayetana Rivera, la novia del torero Andrés Roca Rey?

Luego de tres años de su última participación, el torero peruano Andrés Roca Rey regresará al escenario en la Feria de Julio con la finalidad de continuar acumulando recorridos en la tauromaquia de Valencia.

Pese a que Andrés Roca Rey también iba a estar presente en la Feria de Julio de Valencia en el 2025, esto no fue posible debido a las obras que se estaban realizando en la plaza, por lo que este 2026 es su oportunidad de estar en el mismo espacio que otros toreros reconocidos.

Gracias a sus participaciones en 11 ediciones de la Feria de Fallas y 4 en la Feria de San Jaime, hasta el momento Roca Rey cuenta con un total de 15 paseíllos, 28 orejas y 10 salidas a hombros.

Además de su carrera dentro de la tauromaquia, Andrés Roca Rey ha estado en la mira desde hace cuatro meses por el inicio de relación sentimental con la española Cayetana “Tana” Rivera.

Tana Rivera y Andrés Roca Rey ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Cayetana Rivera?

Cayetana Rivera, mejor conocida como Tana, proviene de una familia española influyente y conocida: Es hija de Eugenia Martínez de Irujo y de Francisco Rivera, nieta de Carmina Ordóñez y bisnieta de Antonio Ordóñez.

El padre de Tana Rivera, Francisco de Asís Rivera Ordóñez, es un totero retirado, empresario y personaje mediático en España, y en diversas entrevistas ha expresado que admira y respeta a Roca Rey incluso antes de que iniciara una relación sentimental con su hija.

“Roca Rey es figura del toreo. Es un torero al cual admiro y respeto desde hace mucho tiempo”, dijo Francisco Rivera a medios españoles, asegurando que acude a verlo así como lo hace con otros toreros.

Francisco Rivera se deshace en elogios ante Roca Rey y habla de su relación con su hija Tana Rivera. pic.twitter.com/NClNFk7Lam — Revista ¡HOLA! (@hola) April 21, 2026

Tana Rivera y Andrés Roca Rey fueron vistos en Perú, pues de acuerdo con diversos medios este verano viajaron al país sudamericano para que la española conociera a los familiares del torero.

Tana Rivera ha estado junto al torero peruano al menos desde hace cuatro meses, pues lo ha acompañado en algunos de sus compromisos en las plazas de toro españolas de Alicante, Burgos y Estepona.

Pese a que la pareja mantiene un perfil bajo, los medios españoles han logrado verlos juntos en varias ocasiones, incluyendo una reciente comida en un restaurante exclusivo de Madrir, al que pese a que llegaron separados abandonaron juntos el lugar.

⭐ Tana Rivera es una abanderada de la tauromaquia



🎙️ En Sevilla nos contó cómo vive SU PASIÓN



🙌 ¡Una aficionada SIN COMPLEJOS!



📺📲 Lo viste en https://t.co/TLxp8DQHgt pic.twitter.com/j3SG28zAT2 — OneToroTV (@OneToroTV) April 25, 2024

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.