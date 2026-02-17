Se consolida Aguascalientes como la capital americana del toreo

En el marco de la presentación del Serial Taurino 2026 de la Feria Nacional de San Marcos, Aguascalientes refrenda su importancia como la capital americana del toreo y levanta la mano para convertirse en sede de las alternativas y confirmaciones de los nuevos toreros.
Luego de dar a conocer los carteles que integrarán el serial de este año, la gobernadora Tere Jiménez destacó que los hidrocálidos han asumido con responsabilidad y sin complejos el compromiso histórico de velar con seriedad por nuestra fiesta nacional y por no permitir que ésta, se quede acéfala.
“Por ello, en tanto las corridas de toros no vuelvan a la capital del país; proponemos que sea aquí en Aguascalientes y en su Monumental, donde los matadores confirmen sus alternativas, y así, convaliden las recibidas en otros países”.
Además de exponer esta iniciativa, la mandataria estatal reiteró que, en una tierra tan taurina como Aguascalientes, se defienden las tradiciones y las tardes de toros brillan más que nunca porque aquí “Vive Libre” representa una auténtica convicción.
“Esta será una feria histórica, si finalmente se determina que Marco Pérez, David de Miranda y Víctor Hernández confirman su doctorado en nuestro país y en nuestra Plaza de toros Monumental de Aguascalientes. Estamos listos y preparados para asumir esta enorme responsabilidad”.
