Tere Jiménez presenta cartelera de la Feria Nacional de San Marcos 2026; esto son los artistas invitados

La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, encabezó este miércoles la presentación de la Feria Nacional de San Marcos 2026, que tendrá lugar del 18 de abril al 10 de mayo en la capital hidrocálida.

Al presentar el programa del evento, la mandataria estatal describió a la Feria Nacional de San Marcos como una de las “tradiciones más auténticas” de México, y aseguró que Aguascalientes “tiene un lugar reservado” para los millones de visitantes nacionales y extranjeros que espera recibir en la edición 198 del evento.

Gobernadora Tere Jiménez presentó la Feria Nacional de San Marcos 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Tere Jiménez adelantó que durante los 23 días de la Feria Nacional de San Marcos 2026, se tienen programados más de mil 800 eventos deportivos y culturales, incluido un serial taurino en la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes.

Uno de los principales atractivos de la feria es la cartelera de artistas nacionales e internacionales que este 2026 se presentarán en el Foro de las Estrellas:

Entre Amigos (Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares) - 18 de abril

Luis Ángel “El Flaco” - 19 de abril

BXS, Bryndis X Siempre - 20 de abril

Goo Goo Dolls - 21 de abril

J Balvin - 22 de abril

Lara Campos - 23 de abril

La Sonora Santanera - 24 de abril

Andrea Bocelli - 25 de abril

Alex Fernández y Conjunto Primavera - 26 de abril

Orquesta Sinfónica de la Defensa - 27 de abril

Kany García - 28 de abril

El Mimoso - 29 de abril

Gala de las Estrellas, con Jorge López Yáñez, Kenny G y José Carreras - 30 de abril

Función de lucha libre - 1 de mayo

Next Gen Fest, con Audrey Nuna, Milli y Eric Nam - 2 de mayo

Foreigner - 3 de mayo

Mi Banda El Mexicano y los Kumbia Kings - 4 de mayo

Grupo Frontera - 5 de mayo

Mago de Oz - 6 de mayo

Lila Downs - 7 de mayo

David Guetta - 8 de mayo

Paulo Londra - 9 de mayo

Empire of the sun - 10 de mayo

Por su parte, el presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna, presentó parte de la cartelera para el Foro del Lago de la Feria Nacional de San Marcos 2026:

Hello Seahorse

Gepe

Jumbo

Caloncho

En esta edición, el estado invitado es Chihuahua y la gobernadora María Eugenia Campos Galván estuvo presente. También asistió la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora.

