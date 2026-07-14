Elementos de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan patrullarán en las zonas Tradicional, Popular y Residencial durante el periodo vacacional.

A partir de este miércoles 15 de julio, el Gobierno de Huixquilucan pone en marcha el “Operativo de Verano 2026”, con la finalidad de proteger a los habitantes y visitantes durante el periodo vacacional, mediante el reforzamiento de la vigilancia en zonas habitacionales, áreas comerciales y bancarias, así como en accesos y salidas del municipio.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que este operativo consiste en la participación de todos los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, quienes realizan patrullajes 24/7, apoyados mediante el monitoreo de los dos Centros de Mando, desde donde se vigilan las tres zonas del territorio —Tradicional, Popular y Residencial—, con el fin de que el periodo vacacional transcurra con orden y tranquilidad.

Cuerpos de seguridad y paramédicos operarán de manera coordinada las 24 horas para brindar atención inmediata ante reportes ciudadanos. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“La presencia permanente de los elementos de seguridad pública en las zonas Tradicional, Popular y Residencial son clave para este periodo. Estamos trabajando 24/7 y de manera coordinada con Protección Civil y las distintas corporaciones de atención a emergencias, para ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier reporte, con el objetivo de que las y los huixquiluquenses se trasladen en el territorio con tranquilidad y, quienes salieron de sus hogares, regresen con la certeza de que su patrimonio estuvo protegido", indicó la presidenta municipal.

Romina Contreras explicó que los elementos de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan vigilarán los sitios con mayor concentración de personas, tales como centros comerciales, zonas bancarias, cajeros automáticos, espacios de recreación y vialidades principales. Asimismo, se intensificará la presencia policial en zonas habitacionales para resguardar los domicilios e inhibir el robo a casa habitación.

Unidades de emergencia y Protección Civil mantendrán presencia constante en accesos, centros comerciales y zonas bancarias del municipio. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Cabe destacar que en el “Operativo de Verano 2026”, participan todos los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, de la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como de la Sección Especial de Reacción Operativa (SERO); sumando además el apoyo del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Unidad de Rescate.

“Este estado de fuerza conjunto mantendrá presencia permanente por medio de patrullajes y recorridos a pie en puntos estratégicos del territorio para auxiliar a la ciudadanía, en caso de ser necesario”, expresó Romina Contreras.

Con patrullajes y monitoreo desde dos Centros de Mando, Huixquilucan busca inhibir el delito a casa habitación durante las vacaciones. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

El “Operativo de Verano 2026” estará vigente hasta el próximo lunes 31 de agosto; sin embargo, el Gobierno de Huixquilucan hace un llamado a la población a seguir las medidas y previsiones necesarias para evitar algún incidente.

En tanto, el director general de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, informó que se mantendrán los más de 20 operativos que se implementan diariamente, tales como Blindaje, Carrusel, Cuentahabiente Seguro, Escudo, Filtro, Huixquilucan Seguro, Mochila Segura, Pasajero Seguro, Presencia y Tecolote, además de los conjuntos con las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, entre otros.

La presidenta municipal, Romina Contreras, dio inicio al "Operativo de Verano 2026" para resguardar el patrimonio de las familias. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

El Gobierno de Huixquilucan reitera que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064 y (55) 8284 2237 del Centro de Mando de Huixquilucan, o al (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil; así como realizar reportes a través de la aplicación para teléfonos móviles SayVU, disponible en los sistemas Android y iOS.

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