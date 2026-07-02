Romina Contreras se posiciona como la mejor alcaldesa

La alcaldesa asumió el reconocimiento ciudadano con el compromiso público de intensificar los recorridos de atención directa en las comunidades.

LA PRESIDENTA municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, se posicionó como la alcaldesa mejor calificada entre los municipios metropolitanos del país en cuanto a aprobación ciudadana, de acuerdo con la más reciente medición realizada por la casa encuestadora Gobernarte.

En dicha evaluación, Romina Contreras obtuvo 68.8 por ciento de aprobación ciudadana, ubicándose en el primer lugar del Ranking de Alcaldes de México “Top Ten Metropolitanos”, correspondiente al mes de junio.

La presidenta del municipio del Estado de México afirmó que esta evaluación representa un compromiso para redoblar esfuerzos y seguir dando resultados a las familias del territorio, pues el objetivo de su administración es mantener un gobierno cercano, eficiente y sensible a las necesidades de la población.

El Tip: LA ALCALDESA es una abogada y política integrante del Partido Acción Nacional. Es la primera mujer en gobernar el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México.

Respaldan a presidenta municipal

Los habitantes de Huixquilucan respaldan a su presidenta municipal, Romina Contreras, quien se posiciona como la alcaldesa mejor calificada entre los municipios metropolitanos de México. Una reciente encuesta de Gobernarte revela que Contreras Carrasco obtiene un 68.8 por ciento de aprobación ciudadana, ubicándola en el primer lugar nacional. Este resultado subraya la confianza de la población en su gestión.

La alta calificación de Romina Contreras no es un hecho aislado. La alcaldesa ha logrado esta distinción en 27 ocasiones a nivel nacional y suma 54 meses consecutivos como la mejor evaluada en el Estado de México. Este respaldo constante refleja la percepción de un gobierno cercano y enfocado en las necesidades diarias de las familias.

Una casa encuestadora nacional ratificó el liderazgo de la administración municipal frente a los desafíos de la zona metropolitana del Valle de México. ı Foto: Especial.

Atribuyen resultados a la atención ciudadana

La administración de Huixquilucan atribuye estos resultados a una gestión que prioriza la atención ciudadana, el fortalecimiento de la gobernanza y la estabilidad de las finanzas públicas. Se han impulsado obras públicas significativas, mejorado los niveles de seguridad y optimizado los servicios básicos, impactando directamente en la calidad de vida de los residentes.

Programas en áreas clave como educación y salud también contribuyen a esta percepción positiva. La alcaldesa ha enfatizado la importancia de escuchar a la comunidad para diseñar políticas públicas que realmente respondan a sus demandas.

“Recibo este reconocimiento con gratitud y la gran responsabilidad de seguir dando resultados a los huixquiluquenses que nos brindan su respaldo y confianza", afirmó Romina Contreras. “Esta calificación es reflejo del trabajo que realizamos junto a un gran equipo comprometido. En Huixquilucan, seguimos escuchando a los vecinos, atendiendo sus necesidades y entregando resultados que se traduzcan en una mejor calidad de vida para todas las familias“.

Huixquilucan se compromete a continuar trabajando con cercanía y sensibilidad

La medición de Gobernarte se realizó del 20 al 25 de junio de 2026, con una muestra estratificada de 450 encuestas y un nivel de confianza del 95 por ciento. Este estudio se suma a otras evaluaciones que han coincidido en posicionar a Huixquilucan como uno de los gobiernos mejor calificados del país y del Estado de México.

El compromiso de la administración de Huixquilucan es continuar trabajando con cercanía y sensibilidad, atendiendo las demandas ciudadanas para consolidar al municipio como un referente de buena gestión a nivel estatal y nacional.

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JVR