Huixquilucan investiga presunta agresión policial contra alumnos del Conalep

Las autoridades de Huixquilucan iniciaron una investigación interna para esclarecer la actuación de elementos de la Policía Municipal durante un operativo realizado en el Conalep Plantel 198, luego de que en redes sociales se difundieran videos donde presuntamente se observa a uniformados sometiendo a estudiantes.

De acuerdo con el gobierno municipal, los hechos ocurrieron después de que directivos del plantel solicitaron apoyo de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad ante una manifestación estudiantil relacionada con diversas inconformidades al interior de la institución educativa.

Según informaron, un grupo de alumnos habría realizado daños a las instalaciones y extraído materiales del plantel, por lo que se pidió la intervención de los cuerpos de seguridad. El ayuntamiento aseguró que, al arribar al lugar, algunos elementos fueron agredidos con piedras y golpes, situación que derivó en un enfrentamiento.

🚨 Protesta en Conalep Huixquilucan 198



La manifestación terminó con 3 estudiantes detenidos y 3 policías lesionados.



Autoridades reportan daños al plantel, mientras familiares cuestionan el operativo y exigen la liberación de los jóvenes.#ultimaHora #Huixquilucan #Conalep… pic.twitter.com/pyJW7HAB9b — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 3, 2026

Como resultado del incidente, tres estudiantes fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes en Tlalnepantla por su presunta participación en delitos de lesiones y daños a bienes.

Asimismo, el municipio reportó que tres policías resultaron lesionados.

La difusión de grabaciones del operativo provocó cuestionamientos por parte de estudiantes y padres de familia, quienes denunciaron un posible uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de seguridad.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observan momentos de forcejeos y detenciones, lo que llevó a familiares de los alumnos a exigir una revisión de los protocolos aplicados durante la intervención policial.

Hoy en el CONALEP de Huixquilucan

Manifestación se salió de control pic.twitter.com/r9eaRAHy5Y — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 4, 2026

Ante la controversia, el gobierno de Huixquilucan informó que la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación para determinar si los policías involucrados actuaron conforme a los procedimientos establecidos.

La administración municipal señaló que colaborará con las instancias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades en caso de que se detecten irregularidades.

Mientras tanto, continúan las indagatorias sobre los acontecimientos registrados en el Conalep 198, donde desde hace varios meses estudiantes y padres de familia han expresado inconformidades relacionadas con la operación del plantel.

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MSL