VIDEO revela cómo padre intervino en pelea de estudiantes en la Prepa 12 de la UdeG

Padre se enfrenta a alumno afuera de la Prepa 12 de la UdeG

Un video difundido en redes sociales reveló el momento en que un padre de familia se involucra en una pelea con un estudiante afuera de la Universidad de Guadalajara, específicamente en la Preparatoria 12 de la Universidad de Guadalajara.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron el 2 de marzo, cuando inicialmente dos estudiantes protagonizaron una pelea a golpes en las inmediaciones del plantel.

Según las versiones que acompañan la grabación, uno de los jóvenes fue superado durante la pelea, por lo que decidió retirarse del lugar. Sin embargo, minutos después regresó acompañado de su padre, lo que provocó que el conflicto escalara nuevamente.

En el video se observa cómo el adulto encara al estudiante que había participado en la primera pelea, lo que deriva en un nuevo enfrentamiento físico. Durante varios segundos, ambos intercambian golpes frente a un grupo de jóvenes.

Revelan video de la riña entre padre de familia y un estudiante afuera de la Prepa 12 de la @udg_oficial en colonia Olímpica de Guadalajara ocurrida el pasado 2 de marzo cuando primero, dos estudiantes tuvieron un altercado; uno de los alumnos perdió la pelea y fue por su padre pic.twitter.com/j37hhqv6kF — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) March 5, 2026

La situación generó momentos de tensión afuera del plantel, ya que el enfrentamiento ocurrió en plena vía pública, en una zona por donde habitualmente transitan estudiantes y vecinos del sector.

Tras la pelea, el conflicto no terminó en el lugar. Reportes señalan que posteriormente una motocicleta presuntamente relacionada con el estudiante que ganó el primer enfrentamiento fue incendiada cerca de la zona.

Tras la difusión del video, autoridades locales informaron que se iniciaron investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a las personas involucradas en la riña y el incendio del vehículo.

El caso generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la participación de un adulto en un conflicto entre estudiantes y expresaron preocupación por los episodios de violencia que ocurren en los alrededores de centros educativos.

Hasta el momento, la Universidad de Guadalajara no ha informado públicamente si se aplicarán medidas disciplinarias contra los alumnos involucrados, mientras continúan las indagatorias sobre el incidente ocurrido en las inmediaciones de la Preparatoria 12 de la Universidad de Guadalajara.

