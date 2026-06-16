Huixquilucan se consolida como uno de los tres municipios con mejor percepción de seguridad en el país

Como resultado de una estrategia contundente contra la delincuencia, Huixquilucan se ubicó entre los tres municipios del país y el primero del Estado de México en donde sus habitantes se sienten más seguros de vivir, como resultado de los más de 10 mil operativos que realiza la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad en el territorio, la capacitación constante de la corporación policial, el fortalecimiento de la confianza ciudadana y una estrecha coordinación con las fuerzas de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Arias Consultores, el municipio de Huixquilucan, encabezado por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, obtuvo una calificación de 74.6 por ciento en percepción de seguridad; cifra que ubica a la demarcación en los tres primeros lugares entre 135 municipios del país medidos y lo ratifica como el más seguro de la entidad.

Al respecto, la alcaldesa Romina Contreras indicó que el combate a la delincuencia se realiza sin descanso y bajo un esquema de cero tolerancia para la delincuencia, pues, a través de diversas acciones en materia de seguridad y la capacitación permanente de los integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, el territorio continúa como uno de los municipios más seguros para vivir a nivel estatal y nacional.

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“El resultado de esta evaluación es el reflejo del esfuerzo diario de nuestros policías y de una estrategia 24/7 que está vigente los 365 días. Mi compromiso está con las familias de Huixquilucan, por ello seguiremos fortaleciendo la vigilancia en cada una de nuestras comunidades, colonias y fraccionamientos para garantizar el entorno de paz y orden que todos merecen”, afirmó la presidenta municipal, Romina Contreras.

Entre las acciones de seguridad que colocan a Huixquilucan como un modelo a seguir, está el cumplimiento del cien por ciento de los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad con el Certificado Único Policial (CUP), otorgado por las instituciones de seguridad federales y estatales, lo que asegura que este municipio cuenta con una policía confiable y preparada para proteger a la población.

Asimismo, la permanente preparación de la corporación policial con cursos en materia de derechos humanos, perspectiva de género y primer respondiente, lo que asegura una actuación apegada a la ley y con un alto sentido de proximidad social.

Estas capacitaciones continuas forman parte de la dignificación policial que promueve el Gobierno de Huixquilucan, el cual se complementa con la entrega constante de equipamiento de última generación y reconocimientos para los uniformados que destacan en su labor diaria.

De igual manera, para seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad en Huixquilucan, la Guardia Nacional instaló sistemas de monitoreo en los Centros de Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5) del municipio, con lo que el municipio se convirtió en el primero del país en coadyuvar con esta institución para combatir los delitos y salvaguardar la seguridad y patrimonio de la población, mediante la coordinación interinstitucional.

La metodología que utilizó Arias Consultores, consistió en un levantamiento de 18 mil 345 encuestas a usuarios de Facebook mayores de 18 años. Con un margen de error +/- 0.7 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.

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FGR